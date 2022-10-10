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De olho na Copa

Radar da Seleção: Martinelli e Bruno Guimarães se destacam no futebol inglês

Setor ofensivo da seleção brasileira é o mais concorrido entre os jogadores que miram a disputa da Copa do Mundo. Até lá, é hora de mostrar serviço para que o passaporte seja carimbado para o Catar
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

10 out 2022 às 11:30

Publicado em 10 de Outubro de 2022 às 11:30

Gabriel Martinelli joga no Arsenal e Bruno Guimarães atua pelo Newcastle
Gabriel Martinelli joga no Arsenal e Bruno Guimarães atua pelo Newcastle Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Correndo por fora na disputa para ir a Copa do Mundo, o meia Bruno Guimarães e o atacante Gabriel Martinelli mostraram serviço na rodada do Campeonato Inglês, no fim de semana. Fora da última lista do técnico Tite, Martinelli anotou um gol e uma assistência na vitória do Arsenal sobre o Liverpool por 3 a 2, no domingo.
O atacante do time londrino abriu o placar ao marcar logo o primeiro minuto de jogo. Antes do intervalo, deu passe para Saka anotar o segundo gol da equipe da casa. O grande desempenho veio em bom momento. Martinelli ainda sonha com uma das últimas vagas na seleção, mas tem forte concorrência.
O setor ofensivo é o mais disputado na lista de Tite. O atacante do Arsenal não ficou entre os nove convocados da seleção para os amistosos com Gana e Tunísia, no mês passado. Foi desbancado por jogadores como Roberto Firmino, Pedro e Matheus Cunha, que também brigam pelas últimas vagas da equipe. Tite já afirmou que tem entre "80% e 85%" do grupo definido para o Mundial do Catar.
No mesmo clássico inglês, Martinelli não foi o único a brilhar. O próprio Firmino balançou as redes ao marcar um dos gols do Liverpool. Gabriel Jesus, por sua vez, foi discreto, sem deixar sua marca. Ele também ficou fora da última lista do técnico Tite.

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Na goleada do Newcastle sobre o Brentford, também pelo Inglês, o meia Bruno Guimarães exibiu seu lado goleador, com dois gols, em lances bem distintos. No primeiro marcou de cabeça. No segundo, acertou um chute certeiro de fora da área. Guimarães não está garantido na Copa, por enfrentar forte concorrência no setor.
Pelo Manchester United, Casemiro e Antony se destacaram no fim de semana. O atacante balançou as redes e o volante deu assistência para gol de Cristiano Ronaldo na vitória sobre o Everton por 2 a 1. Casemiro voltou a ganhar chance entre os titulares, enquanto Fred sequer entrou em campo. Ainda pelo Inglês, Lucas Paquetá deu assistência no triunfo do West Ham sobre o Fulham por 3 a 1.
Garantido na Copa, com possibilidades até de atuar como lateral, o zagueiro Éder Militão deixou sua marca na vitória do Real Madrid sobre o Getafe por 1 a 0. Rodrygo chegou a balançar as redes, mas seu gol foi anulado pelo VAR.

NEYMAR NA RESERVA

Peça central da seleção na Copa do Catar, Neymar começou mais uma vez no banco de reservas no Paris Saint-Germain. O atacante entrou em campo somente aos 12 minutos do segundo tempo e pouco fez em campo no empate sem gols com o Reims, fora de casa, em rodada do Campeonato Francês.
Neymar foi opção no banco e entrou somente depois do intervalo por opção do técnico Christophe Galtier, preocupado com o desgaste físico do jogador brasileiro. A ausência entre os 11 no sábado surpreendeu porque o treinador já não podia contar com Lionel Messi por conta de problemas musculares.

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