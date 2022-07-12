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Futebol Feminino

Pia espera partida dura contra o Uruguai na Copa América

Seleção Feminina goleou a Argentina na estreia da competição, e mantém os pés no chão para a sequência da disputa
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 jul 2022 às 13:03

Publicado em 12 de Julho de 2022 às 13:03

Sueca Pia Sundhage, treinadora da Seleção Feminina
Pia Sundhage, treinadora da Seleção Feminina de Futebol Crédito: Sam Robles / CBF
A técnica da Seleção Feminina de Futebol, a sueca Pia Sundhage, afirmou que espera um jogo duro contra o Uruguai nesta terça-feira (12) pela Copa América, que é disputada na Colômbia.
“O Uruguai é um adversário bem diferente da Argentina [equipe contra a qual o Brasil estreou com uma goleada de 4 a 0 no último sábado] e nós precisamos estar preparadas para lidar com suas características de ataque. Será um jogo duro, com muitas batalhas pela bola, então, o mais importante é jogar de modo a sair da pressão. Movimentar a bola, estar atento ao ângulo quando você tiver a posse. Será difícil e teremos de ser pacientes porque o jogo tem dois tempos de 45 minutos e, desde que a gente consiga se movimentar sem a bola, nós criaremos chances e seremos sólidas na defesa também”, declarou a treinadora em entrevista coletiva.
Após a vitória folgada na estreia da competição, a seleção brasileira lidera o Grupo A com três pontos. Já as uruguaias aparecem na quarta posição da chave, sem ponto algum, após derrota de 1 a 0 para a Venezuela na primeira rodada.
Brasil e Uruguai medem forças a partir das 18h (horário de Brasília) no estádio Centenário, na cidade de Armenia.

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