Pia espera partida dura contra o Uruguai na Copa América

“O Uruguai é um adversário bem diferente da Argentina [equipe contra a qual o Brasil estreou com uma goleada de 4 a 0 no último sábado] e nós precisamos estar preparadas para lidar com suas características de ataque. Será um jogo duro, com muitas batalhas pela bola, então, o mais importante é jogar de modo a sair da pressão. Movimentar a bola, estar atento ao ângulo quando você tiver a posse. Será difícil e teremos de ser pacientes porque o jogo tem dois tempos de 45 minutos e, desde que a gente consiga se movimentar sem a bola, nós criaremos chances e seremos sólidas na defesa também”, declarou a treinadora em entrevista coletiva.