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Agressão no futebol

Neymar critica torcedor do Santos que agrediu Cássio

Goleiro do Corinthians foi alvo de agressão física ao final do clássico contra o Santos, em jogo válido pela Copa do Brasil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 jul 2022 às 11:34

Publicado em 14 de Julho de 2022 às 11:34

O atacante Neymar Jr.
O atacante Neymar Jr. Crédito: FolhaPress
Neymar, camisa 10 do PSG e da seleção brasileira, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (14) para criticar o torcedor que agrediu o goleiro Cássio, ontem, após o apito final da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil - apesar do triunfo, o clube santista foi eliminado da competição por ter perdido a ida por 4 a 0.
O torcedor que partiu pra cima de Cássio só não acertou o golpe em cheio porque o atacante Marcos Leonardo, do Santos, e seguranças reduziram a velocidade do agressor. Foram registrados também sinalizadores acesos, arremesso de objetos e bombas no campo.
Oito torcedores foram detidos após a invasão em campo na Vila Belmiro. Os invasores foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) que confirmou o número de detidos também informado pelo Santos.
Na súmula, porém, o relato é de sete pessoas detidas. "Foi informado pelo delegado da partida, senhor Wilson Roberto Santoro, que sete torcedores que invadiram o campo foram detidos e encaminhados para o Jecrim, porém, até o fechamento desta súmula, não foi informado nenhum número de registro policial", diz o documento assinado pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima.
Após o episódio, o Corinthians prometeu cobrar punições ao Santos pelas cenas de violência. A confusão está a caminho do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Com as imagens do caos e da violência vista vista no jogo do Santos, a procuradoria do tribunal vai formalizar nos próximos dias a denúncia que pode render punição ao clube.

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