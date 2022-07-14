Neymar critica torcedor do Santos que agrediu Cássio

O atacante Neymar Jr. Crédito: FolhaPress

Neymar, camisa 10 do PSG e da seleção brasileira, usou suas redes sociais nesta quinta-feira (14) para criticar o torcedor que agrediu o goleiro Cássio, ontem, após o apito final da vitória do Santos por 1 a 0 sobre o Corinthians, na Vila Belmiro, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil - apesar do triunfo, o clube santista foi eliminado da competição por ter perdido a ida por 4 a 0.

Fico triste pela derrota do Santos mas o que mais me entristeceu foi ver a atitude desse torcedor.

No calor do momento é onde tomamos atitudes que nos fazem se arrepender e nos deixam com vergonha.

Espero que isso sirva de lição pra todos os torcedores! — Neymar Jr (@neymarjr) July 14, 2022

O torcedor que partiu pra cima de Cássio só não acertou o golpe em cheio porque o atacante Marcos Leonardo, do Santos, e seguranças reduziram a velocidade do agressor. Foram registrados também sinalizadores acesos, arremesso de objetos e bombas no campo.

Oito torcedores foram detidos após a invasão em campo na Vila Belmiro. Os invasores foram encaminhados ao Juizado Especial Criminal (Jecrim) que confirmou o número de detidos também informado pelo Santos.

Na súmula, porém, o relato é de sete pessoas detidas. "Foi informado pelo delegado da partida, senhor Wilson Roberto Santoro, que sete torcedores que invadiram o campo foram detidos e encaminhados para o Jecrim, porém, até o fechamento desta súmula, não foi informado nenhum número de registro policial", diz o documento assinado pelo árbitro Jean Pierre Gonçalves Lima.