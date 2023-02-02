Flamengo bate o Boavista em seu último jogo antes do Mundial de Clubes

Pedro, marcou o gol que garantiu a vitória do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Depois de perder o título da Supercopa do Brasil para o Palmeiras, o Flamengo voltou a campo nesta quarta-feira (01) e venceu o Boavista por 1 a 0, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, no último jogo antes de embarcar para o Marrocos, onde disputará o Mundial de Clubes. A exibição foi oscilante, com muitos momentos de pouca emoção ao longo da partida, mas um gol de Pedro com belo passe de Gabigol garantiu o triunfo rubro-negro.

O resultado deixa o Flamengo com 14 pontos, em primeiro lugar do estadual, com quatro pontos a mais que o vice-líder Volta Redonda, que joga na quinta-feira contra o Fluminense, também dono de 10 pontos. O Botafogo tem a mesma pontuação, em terceiro, e um jogo a menos.

Vítor Pereira não viu a participação do time rubro-negro no Mundial como motivo para poupar jogadores e escalou o time titular com alguns ajustes, até porque, apesar de o embarque para o Marrocos estar marcado para esta quinta-feira (02), a estreia no torneio da Fifa será apenas na próxima terça. O goleiro Santos foi poupado, pois sentiu um desconforto muscular, e deu lugar a Matheus Cunha. Além disso, o técnico português fez mudanças nas laterais em relação à derrota para o Palmeiras no final de semana. Tirou Varela e Ayrton Lucas para colocar Matheuzinho e Filipe Luís.

Diante de uma torcida animada com as emoções que a esperam na próxima semana, o Flamengo fez um jogo morno até a segunda metade do primeiro tempo. Quando passou a desenvolver as jogadas ofensivas com mais eficiência, teve a melhor chance de tirar o zero do placar em chute de Gerson que carimbou a trave do goleiro Fernando, antes de Thiago Maia chutar para fora no rebote. A partir daí, criou outras oportunidades, mas sem tanto volume. O único lance em que Matheus Cunha trabalhou foi após uma cobrança de falta de Peu.

O segundo tempo começou como o primeiro, sem que a empolgação da torcida refletisse no ímpeto do time. Vítor Pereira não demorou muito para fazer mudanças e colocou Cebolinha, Pulgar e Ayrton Lucas nas vagas de Everton Ribeiro, Thiago Maia e Filipe Luís. O gol, contudo, saiu de um lance de talento de dois jogadores que já estavam em campo desde o início. Gabigol acertou um lindo lançamento e Pedro se projetou na área para tocar a bola no ar e colocar na rede.