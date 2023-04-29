Em jogo agitado, Fortaleza põe fim à invencibilidade do Fluminense

FORTALEZA - Em jogo eletrizante e com exibição de gala, o Fortaleza venceu o Fluminense por 4 a 2 neste sábado (29), no Castelão. A partida foi válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro . Os gols da partida foram de Moisés, duas vezes, Thiago Galhardo e Hércules para o time da casa. Alan e John Kennedy fizeram pelo Fluminense.

Com o resultado, o Fortaleza assume a liderança provisória do Brasileirão, com sete pontos. Já o Fluminense deu adeus a sua invencibilidade e fica em segundo, com seis. As posições podem mudar ao final da rodada.

Ganso tenta levar o Fluminense ao ataque contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Apesar da quantidade de gols, Fábio foi um dos destaques da partida. Com muito espaço especialmente do lado direito do tricolor carioca, o Fortaleza atacou com força, mas o goleiro impediu um placar elástico com defesas incríveis.

O nome do confronto foi Moisés. O atacante do Leão foi fundamental para o resultado e participou de praticamente todos os lances importantes. Ele pediu para sair aos 38 minutos do segundo tempo.

Aos 10 minutos, a torcida do Fortaleza fez um mosaico em homenagem a vários funcionários do clube com os dizeres "juntos somos Fortaleza". No dia 1º comemora-se o Dia do Trabalho. Foi uma grande festa no Castelão.

O duelo reuniu dois dos treinadores mais longevos do futebol brasileiro. Vojvoda completa dois anos no Fortaleza no próximo mês e Diniz fará um ano também em maio.

No meio da semana, o Fluminense terá a terceira rodada da Libertadores pela frente contra o River Plate, em casa. Já o Fortaleza entra em campo na quinta (4), no mesmo horário, pela Sul-Americana recebendo o Estudiantes de Mérida.