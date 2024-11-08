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Tratativas

Desportiva inicia conversas com Vila Velha para cessão de terreno do futuro CT

Diretoria do clube grená esteve reunida com o prefeito canela-verde Arnaldinho Borgo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2024 às 19:12

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 19:12

Diretoria grená irá se reunir novamente com o prefeito Arnaldinho em torno de 15 dias
Diretoria grená irá se reunir novamente com o prefeito Arnaldinho em torno de 15 dias Crédito: Vera Ferraço/Prefeitura de Vila Velha
Desportiva inicia conversas com Vila Velha para cessão de terreno do futuro CT
A diretoria da Desportiva Ferroviária se reuniu com o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, na quarta-feira. O principal tema em pauta foi a construção de um Centro de Treinamento na cidade canela-verde, no qual alguns terrenos já foram propostos à gestão grená.
As conversas foram iniciadas em busca de encontrar um local para a construção. O modelo de negócio já foi definido entre as partes. Em acordo com a Prefeitura de Vila Velha, a diretoria da Desportiva Ferroviária irá receber a cessão de uma área pública, de aproximadamente 50 mil metros quadrados. O projeto será adaptado após o acerto do terreno, mas há o compromisso da construção de três a quatro campos, que irá receber atletas do profissional e das categorias de base.
"Tivemos essa reunião para encontrar um local para fazer a instalação do Centro de Treinamento da Desportiva Ferroviária. Assim, decidimos por buscar espaços públicos que estariam dentro do que eles desejam para que o município realize a cessão do espaço ao clube. Em contrapartida, a Desportiva faria escolinhas sociais, acolhendo os jovens da nossa cidade, para que eles possam usar o espaço público do município", disse o prefeiro Arnaldinho Borgo, em entrevista ao ge.globo/es.
Dentre os locais analisados, está uma área no bairro de Ilha das Flores. No entanto, o tamanho do terreno não recebeu uma devolutiva positiva. O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, declarou que há mais espaço para obras na Região 5 da cidade, e que existe otimismo para que a construção seja realizada nesta região.
"Uma área oferecida fica na Ilha das Flores, mas ainda não é o tamanho que eles gostariam. Ainda existem outros locais que a gente está buscando, mas acreditamos muito que essa área possa ser na Região 5, porque nela existe um espaço maior para fazer esse tipo de investimento do jeito que eles desejam, que seria em torno de 50 mil metros quadrados", declarou o prefeito.
Em 15 dias, as partes voltarão a se reunir após a análise dos terrenos oferecidos pela Prefeitura de Vila Velha ao clube grená.
  • Barra do Jucu; 
  • Balneário Ponta da Fruta; 
  • Barramares; 
  • Cidade da Barra; 
  • Interlagos; 
  • Jabaeté; 
  • João Goulart; 
  • Morada da Barra; 
  • Morada do Sol; 
  • Morro da Lagoa; 
  • Normília da Cunha; 
  • Nova Ponta da Fruta; 
  • Ponta da Fruta; 
  • Praia dos Recifes; 
  • Riviera da Barra; 
  • Santa Paula I; 
  • Santa Paula II; 
  • São Conrado; 
  • Terra Vermelha; 
  • Ulisses Guimarães;
  • Vinte e Três de Maio
Com informações de Tiago Taam, do globoesporte.com/ES

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