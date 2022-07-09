Confira onde assistir aos jogos do Brasileirão neste fim de semana

Os gramados pelo Brasil recebem o principal campeonato nacional neste fim de semana. Confira a lista com os horários e onde assistir aos jogos.
BRASILEIRÃO - 16ª RODADA
Jogos de sábado (09)
- Bragantino x Avaí
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Ceará
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Athletico-PR
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogos de domingo (10)
- Coritiba x Juventude
Horário: 11h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Corinthians x Flamengo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Santos x Atlético GO
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Palmeiras
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Atlético MG x São Paulo
Horário: 18h
Onde assistir: Premiere
- Cuiabá x Botafogo
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV (exceto RJ) e Premiere
- Internacional x América MG
Horário: 20h00
Onde assistir: SporTV
CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 17ª RODADA DA SÉRIE B NESTE SÁBADO (09)
- Guarani x Cruzeiro
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Criciúma x Vasco
Horário: 16h30
Onde assistir: Premiere