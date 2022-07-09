Campeonato Brasileiro

Confira onde assistir aos jogos do Brasileirão neste fim de semana

16ª rodada da Série A conta com o clássico das multidões entre Corinthians e Flamengo. Já na Série B, Vasco e Cruzeiro viajam para jogar fora de casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2022 às 08:00

Publicado em 09 de Julho de 2022 às 08:00

Taça do Brasileirão — Foto Lucas FigueiredoCBF
Taça do Brasileirão Crédito: Foto: Lucas Figueiredo/CBF
Os gramados pelo Brasil recebem o principal campeonato nacional neste fim de semana. Confira a lista com os horários e onde assistir aos jogos.

BRASILEIRÃO - 16ª RODADA

Jogos de sábado (09)
  • Bragantino x Avaí
    Horário:     16h30
    Onde assistir: Premiere

  • Fluminense x Ceará
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Goiás x Athletico-PR
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere
Jogos de domingo (10)
  • Coritiba x Juventude
    Horário: 11h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Corinthians x Flamengo
    Horário: 16h
    Onde assistir:  TV Gazeta e Premiere

  • Santos x Atlético GO
    Horário: 18h
    Onde assistir: Premiere

  • Fortaleza x Palmeiras
    Horário:     18h
    Onde assistir: Premiere

  • Atlético MG x São Paulo
    Horário:     18h
    Onde assistir: Premiere

  • Cuiabá x Botafogo
    Horário:     19h
    Onde assistir: SporTV (exceto RJ) e Premiere

  • Internacional x América MG
    Horário:     20h00
    Onde assistir: SporTV

CONFIRA JOGOS IMPORTANTES DA 17ª RODADA DA SÉRIE B NESTE SÁBADO (09)

  • Guarani x Cruzeiro 
    Horário: 11h
    Onde assistir: Premiere

  • Criciúma x Vasco  
    Horário: 16h30
    Onde assistir: Premiere

