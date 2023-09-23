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Definido

Com Richarlison, Gerson e Neymar na lista, Diniz anuncia convocação da Seleção

Treinador chamou 23 atletas para os confrontos contra a Venezuela e Uruguai em outubro, válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2023 às 16:01

Publicado em 23 de Setembro de 2023 às 16:01

Fernando Diniz anunciou a primeira convocação no comando da Seleção Brasileira
Fernando Diniz anunciou a convocação no comando da Seleção Brasileira Crédito: Rodrigo Ferreira/CBF
O técnico da Seleção Brasileira Masculina, Fernando Diniz, convocou, neste sábado (23), os jogadores para a disputa das duas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.
No dia 12 de outubro, a Seleção enfrenta a Venezuela, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT), às 21h30, pela terceira rodada das Eliminatórias. Já o outro confronto será contra o Uruguai, no Estádio Centenário, em Montevidéu (URU), no dia 17 do mesmo mês, às 21h.
Com seis pontos, a Seleção Brasileira ocupa a liderança nas Eliminatórias da Copa. 

Confira a lista

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