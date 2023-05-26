Cartola: dicas para você mitar na 8ª rodada do Brasileirão 2023

A 7ª rodada do Brasileirão não foi das melhores para a editoria de Esportes de A Gazeta. Mas, como nem tudo está perdido, vamos em busca de reerguer a moral da nossa equipe e conquistar pontos importantes no Cartola, o fantasy game mais amado do Brasil.
E lembrando que o mercado da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro fecha neste sábado (27), às 15h59. Então não perde tempo, confira as dicas de João Barbosa no vídeo acima e garanta a sua escalação!
Escalação de A Gazeta
- Goleiro:
Lucas Perri (Botafogo) - C$ 9,68
- Zagueiros:
Lucas Beraldo (São Paulo) - C$ 7,45
Adryelson (Botafogo) - C$ 5,45
- Laterais:
Andrés Hurtado (Bragantino) - C$ 4,67
Marçal (Botafogo) - C$ 10,96 ou Rafinha (São Paulo) - C$ 7,61 *
- Meio-campistas
Tchê Tchê (Botafogo) - C$ 9,06
Ronald Lopes (Cuiabá) - C$ 4,36
Alisson (São Paulo) - C$ 4,99
- Atacantes
Pedro (Flamengo) - C$ 12,07
Calleri (São Paulo) - C$ 16,54
Luis Suáres (Grêmio) - C$ 14,90 ou Luciano (São Paulo) - C$ 12,25 *
** No fechamento desta matéria, Luis Suárez (Grêmio) e Marçal (Botafogo) foram cotados como dúvida pelo sistema do Cartola. Por isso, foram substituídos por Luciano e Rafinha, ambos do São Paulo.