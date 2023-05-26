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Cartola: dicas para você mitar na 8ª rodada do Brasileirão 2023

A 7ª rodada não foi das melhores para a Editoria de Esportes de A Gazeta. Mas como nem tudo está perdido, vamos em busca de reerguer a moral do nosso time com as dicas para os jogos deste fim de semana
João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

26 mai 2023 às 20:22

Publicado em 26 de Maio de 2023 às 20:22

A 7ª rodada do Brasileirão não foi das melhores para a editoria de Esportes de A Gazeta. Mas, como nem tudo está perdido, vamos em busca de reerguer a moral da nossa equipe e conquistar pontos importantes no Cartola, o fantasy game mais amado do Brasil.
E lembrando que o mercado da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro fecha neste sábado (27), às 15h59. Então não perde tempo, confira as dicas de João Barbosa no vídeo acima e garanta a sua escalação!

Escalação de A Gazeta

  • Goleiro:
    Lucas Perri (Botafogo) - C$ 9,68

  • Zagueiros:
    Lucas Beraldo (São Paulo) - C$ 7,45
    Adryelson (Botafogo) - C$ 5,45

  • Laterais:
    Andrés Hurtado (Bragantino) - C$ 4,67
    Marçal (Botafogo) - C$ 10,96 ou Rafinha (São Paulo) - C$ 7,61 *

  • Meio-campistas
    Tchê Tchê (Botafogo) - C$ 9,06
    Ronald Lopes (Cuiabá) - C$ 4,36
    Alisson (São Paulo) - C$ 4,99

  • Atacantes
    Pedro (Flamengo) - C$ 12,07
    Calleri (São Paulo) - C$ 16,54
    Luis Suáres (Grêmio) - C$ 14,90 ou Luciano (São Paulo) - C$ 12,25 *
Escalação de A Gazeta para a 8ª rodada do Brasileirão 2023
Escalação de A Gazeta para a 8ª rodada do Brasileirão 2023 Crédito: Reprodução / Cartola
** No fechamento desta matéria, Luis Suárez (Grêmio) e Marçal (Botafogo) foram cotados como dúvida pelo sistema do Cartola. Por isso, foram substituídos por Luciano e Rafinha, ambos do São Paulo.

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