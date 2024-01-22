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Estado grave

Capitão de clube argentino bate carro na ida ao treino e sofre traumatismo

Após o resgate, ele foi levado com múltiplas lesões para o Hospital del Monte, onde recebeu os primeiros socorros até a transferência para o Sanatório de Trinidad Mitre
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

22 jan 2024 às 20:09

Publicado em 22 de Janeiro de 2024 às 20:09

O volante Luciano Perdomo, capitão do Chacarita Juniors, da segunda divisão do futebol argentino, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sanatório de Trinidad Mitre, na capital Buenos Aires, após grave acidente. O jogador colidiu sua caminhonete com um caminhão e está com "grave traumatismo craniano."
Futebol
Luciano Perdomo, capitão do Chacarita Juniors, da segunda divisão argentina, sofreu um grave acidente Crédito: Reprodução
O jogador se dirigia para o Centro de Treinamento vindo de San Miguel del Monte, a 80 quilômetros de distância, quando seu veículo se colidiu com o caminhão e ficou totalmente destruído.
Após o resgate, ele foi levado com múltiplas lesões para o Hospital del Monte, onde recebeu os primeiros socorros até a transferência para o Sanatório de Trinidad Mitre em estado grave. Inicialmente, o Chacaritas apenas informou que Perdomo havia sofrido um acidente.
Mais tarde, o assessor de imprensa do clube, Marcelo Caravaca, revelou ao TyC Sports que a situação é grave. "Perdomo apresenta um grave traumatismo craniano", revelou. "Ele está em uma situação complexa e difícil. Não podemos falar mais do que isso por questões de privacidade e respeito à sua família", afirmou o assessor.
"Espero que Puchi (apelido do jogador) possa sair dessa. Ele é um ser humano incrível e muito amável em Chacarita. Essa situação nos causou muita tristeza", enfatizou, revelando que a mulher do jogador está grávida.
"Ele está formando uma família, a mulher está grávida. Por isso mantemos a privacidade do diagnóstico. Até a noite teremos um relatório médico mais detalhado. Esperamos que seja favorável e encorajador."

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