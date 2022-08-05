Campeonatos europeus começam com brasileiros de olho em vaga na Copa

A Premier League é uma das principais ligas com brasileiros convocados para a Seleção Crédito: Reprodução / Esportelândia

Tite e os integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira acompanharam jogos no Brasil nos últimos dias, mas a partir desta sexta-feira (5) as atenções estarão nos gramados europeus, com o pontapé inicial para mais uma temporada no Velho Continente.

Sobretudo nas principais competições, os campeonatos Alemão, Espanhol, Italiano, Francês e Inglês, nos quais muitos atletas nacionais estarão apostando suas últimas fichas para confirmarem presença entre os 30 convocados para a Copa do Mundo. Com concorrência acirrada, para alguns jogar bem significará carimbar o passaporte para o Catar. Outros tentam confirmar o voto de confiança do comandante. De quebra, Tite ainda observará possíveis atletas adversários no caminho do hexacampeonato.

CAMPEONATO FRANCÊS

Difícil encontrar quem tenha dúvidas sobre a presença de Neymar na Copa orquestrando o Brasil. Mesmo assim, as atenções para o Campeonato Francês serão grandes. Além do camisa 10, outros atletas nos planos de Tite estarão na competição, casos do zagueiro Marquinhos, companheiro da estrela verde e amarela no PSG, que inicia sua jornada neste sábado, na casa do Clermont Foot, e do meia Lucas Paquetá, sob pressão após forçar saída do Lyon. A equipe abre a competição nesta sexta-feira (5), hospedando o Ajaccio e cheia de expectativas após aquisição de John Textor, acionista do Botafogo, que prometeu reforços para brigar pelo troféu com o favorito time de Paris.

Correndo por fora na França aparece o volante Gérson, ex-Flamengo, convocado algumas vezes e agora tem de superar desavenças com o novo técnico do Olympique de Marselha para estar em campo e voltar aos planos de Tite. A concorrência no setor é grande, com Fabinho, Casemiro, Bruno Guimarães e Fred, chamados com mais frequência.

CAMPEONATO ESPANHOL

A tradicional disputa entre Barcelona e Real Madrid, com o Atlético de Diego Simeone correndo por fora, será ainda mais especial para Tite. Uma parte de seu setor ofensivo na Copa deve vir dessas três equipes após transferência de Raphinha para o time catalão. Os olhos estarão atentos no Campeonato Espanhol mais aguardado depois das saídas de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Bale e Luis Suárez. A bola rola no País daqui uma semana, com 20 representantes.

Grande nome do 13° título da Liga dos Campeões com o time merengue, Vinícius Jr. ganhou status de grande atacante da atualidade e tentará manter o nível alto, enquanto o talismã Rodrygo espera ganhar mais espaço para concretizar o sonho de estar em uma Copa. São os companheiros ideais de Benzema no momento. O time ainda deve servir a seleção com Casemiro e Éder Militão.

Do lado rival, Raphinha chegou ao Barcelona para formar dupla com o experiente Lewandowski com a missão de reerguer o time catalão após temporada passada decepcionante e cheia de frustrações. Depois de se destacar no Leeds, ele aceitou o desafio e espera repetir as grandes atuações para não perder espaço na seleção.

O ataque é o setor mais concorrido no esquadrão nacional, com muita gente boa e poucas vagas. Neymar, Vinícius Jr., Gabriel Jesus, Raphinha, Richarlison e Anthony, do holandês Ajax, parecem pedras cantadas, mas a sombra vem forte com Rodrygo, Matheus Cunha, Gabriel Barbosa, Pedro, e Roberto Firmino.

A abertura da competição espanhol será com Osasuna x Sevilla, jogo no qual o lateral-esquerdo Alex Telles pode fazer sua estreia pelos visitantes. Ele deixou o Manchester United para atuar com mais frequência e ficar em evidência. Convocado para os amistosos contra Japão e Coreia do Sul em junho, ele briga por duas vagas na Copa com Alex Sandro e Guilherme Arana.

Uma quarta opção nesta briga, um pouco para trás após falha na decisão da Copa América, contra a Argentina, é Renan Lodi, do Atlético de Madrid, que conta também com o zagueiro Felipe correndo por fora. O aumento de 23 para 30 vagas fez renascer a esperança de muitos jogadores com a chance de mais atletas de cada posição serem convocados.

CAMPEONATO INGLÊS

O campeonato mais disputado da Europa terá mais um candidato à taça. Ao menos é o que promete o reforçado Arsenal do empolgado Gabriel Jesus. Vindo de pré-temporada animadora e repleta de vitórias, o time de Londres chega disposto a desbancar Manchester City, Liverpool e Chelsea. E a Inglaterra deve fornecer grande número de jogadores à seleção.

Gabriel Jesus trocou o City justamente para convencer Tite que merece uma vaga. E o começo é promissor, com sete bolas nas redes adversárias nos amistosos. Presença constante nas convocações, a falta de gols pelo País o colocou na parede. Ele quer se reerguer no time londrino. Outros dois xarás na equipe também buscam vaga na Copa do Mundo: o zagueiro Gabriel Magalhães e o meia Gabriel Martinelli. A equipe de Mikel Arteta abre a competição nesta sexta-feira em visita ao Crystal Palace.

O Campeonato Inglês pode definir o titular do gol na briga dos dois principais favoritos: Alisson, do Liverpool, e Ederson, do City, disputam a vaga. O time comandado por Jürgen Klopp também tem Fabinho em alta, enquanto Roberto Firmino caiu de produção, perdeu vaga de titular e jogará as últimas fichas pela redenção no clube e sonhando com a camisa amarela.

Com o crescimento da concorrência no ataque, Richarlison optou por trocar o Everton pelo Tottenham para não ficar para trás na luta por vaga. Antes titular incontestável da seleção, o artilheiro do País na conquista da Olimpíada de Tóquio terá de se superar em um time mais forte. Titular incontestável, Thiago Silva espera não decepcionar com o Chelsea. Já Fred cresce a cada dia no conceito da comissão técnica da seleção, mesmo com o Manchester United em baixa.

Entre os menos falados, o Aston Villa também será melhor observado por causa de Philippe Coutinho. Apesar da pressão por Raphael Veiga na armação faz um tempo, o experiente meia goza de prestígio de Tite e basta manter o desempenho em alta para ser convocado. Assim como o Newcastle de Bruno Guimarães, que trocou a França pela Inglaterra para enfrentar jogadores mais fortes e poder mostrar sua habilidade na marcação e também na condução do time ao ataque.

CAMPEONATO ITALIANO

O pontapé inicial no Campeonato Italiano ocorre somente no dia 13 de agosto, e o foco de Tite estará na Juventus, que perdeu a hegemonia nos últimos anos para a dupla de Milão, mas que vem forte por volta por cima.

Querendo andar entre os melhores, o time de Turim trouxe Di María, Pogba (lesionou o joelho e vai demorar a estrear) e o zagueiro Bremer, que sonha com a seleção. Pela Copa, contudo, estão na mira do Brasil os laterais Danilo e Alex Sandro, até então titulares de Tite. Uma grande atração no Italiano será o artilheiro belga Lukaku, de volta à Inter para tentar repetir a campanha vitoriosa de dois anos. O Milan renovou com Ibrahimovic e investirá na manutenção do elenco campeão.

CAMPEONATO ALEMÃO

O futebol brasileiro parece não encantar mais os alemães e a largada da Bundesliga nesta sexta-feira é uma prova disso. Com o Bayern de Munique sem grandes oponentes na busca pelo 11° título seguido e o 33° da história, são raros os atletas canarinhos no país. Para Tite, a competição serve para avaliar como possíveis rivais das quartas se comportam. A Alemanha é uma candidata forte para um grande e precoce cruzamento no Catar.

A única opção para uma convocação estará no Bayer Leverkusen, a princípio. Negociando sua saída do clube, o meia-atacante Paulinho gostaria de ser uma das surpresas no Catar. A revelação do Vasco, porém, teria de recuperar a vaga de titular na equipe.