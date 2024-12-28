Boto vê elenco com 'algo a mais para dar' em 1ª fala como diretor do Flamengo

SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO - José Boto, finalmente, está no Brasil. O novo diretor do Flamengo desembarcou, na tarde deste sábado (28), no Aeroporto do Galeão, no Rio, e falou à Fla TV sobre as expectativas para 2025. O português posou com uma camisa do rubro-negro e pediu desculpas pela voz rouca.

A apresentação oficial de José Boto está marcada para segunda-feira (30) Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo

Planos para 2025: "É uma responsabilidade muito grande e um orgulho. Peço desculpa pela voz, está horrível, mas as expectativas são sempre de ganhar, seja lá qual for a competição que vamos entrar."

"É uma responsabilidade muito grande e um orgulho. Peço desculpa pela voz, está horrível, mas as expectativas são sempre de ganhar, seja lá qual for a competição que vamos entrar." Encontro com Filipe Luís: "Ele estava em Coruña [Espanha] e eu estava no norte de Portugal. Combinamos de nos encontrar e foi excelente. Ele tem ideias muito modernas. Pelos anos que ele teve na Europa, temos ideias muito parecidas."



"Ele estava em Coruña [Espanha] e eu estava no norte de Portugal. Combinamos de nos encontrar e foi excelente. Ele tem ideias muito modernas. Pelos anos que ele teve na Europa, temos ideias muito parecidas." Raio-X do time atual: "O elenco é excelente, e a expectativa é poder 'puxar' mais por eles, para que eles possam nos dar ainda mais. Este elenco ainda tem mais algo para dar, e vamos trabalhar para dar alegrias à nação."



As primeiras palavras de José Boto como diretor técnico do Flamengo!#BemVindoBoto pic.twitter.com/mxb54GPp3D — Flamengo (@Flamengo) December 28, 2024

Boto estará no Maracanã para o Jogo das Estrelas, organizado pelo ídolo Zico, neste sábado (28). Ele assistirá ao duelo festivo ao lado de Bap, presidente elenco do Flamengo.