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Abel toma celular de jornalista que filmou reclamação de diretor do Palmeiras com 4° árbitro

Técnico pede desculpas na entrevista coletiva após o empate com o Atlético-MG
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

29 mai 2023 às 06:23

Publicado em 29 de Maio de 2023 às 06:23

Abel Ferreira foi flagrado neste domingo tomando um celular da mão de um repórter que filmava uma reclamação do diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves, após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.
As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais após a partida. O dono do celular seria o produtor Pedro Spinelli, da Rede Globo.
Nas imagens gravadas por Spinelli é possível ver a conversa respeitosa entre Anderson Barros e Ronei Alves. Em seguida, Abel se aproxima dos dois, vê o jornalista filmando a conversa de Barros e toma o celular da mão do jornalista. A gravação foi interrompida neste momento.
Abel devolve o celular ao perceber que está sendo filmado por outro jornalista, da rádio Itatiaia. "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade", diz o técnico, se dirigindo ao vestiário logo em seguida.
Com a cabeça mais fria, o técnico do Palmeiras reconheceu o erro durante a entrevista coletiva. "Peço desculpas se me excedi", disse o treinador aos repórteres no Mineirão.

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