Abel toma celular de jornalista que filmou reclamação de diretor do Palmeiras com 4° árbitro

Abel Ferreira foi flagrado neste domingo tomando um celular da mão de um repórter que filmava uma reclamação do diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros, com o quarto árbitro Ronei Cândido Alves, após o empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte.

As imagens rapidamente circularam pelas redes sociais após a partida. O dono do celular seria o produtor Pedro Spinelli, da Rede Globo.

Veja momento em que Abel Ferreira pega celular de produtor do ge #ge



Detalhes: https://t.co/bLlNkZvpT8 pic.twitter.com/daXShZLaQd — ge (@geglobo) May 29, 2023

Nas imagens gravadas por Spinelli é possível ver a conversa respeitosa entre Anderson Barros e Ronei Alves. Em seguida, Abel se aproxima dos dois, vê o jornalista filmando a conversa de Barros e toma o celular da mão do jornalista. A gravação foi interrompida neste momento.

Abel devolve o celular ao perceber que está sendo filmado por outro jornalista, da rádio Itatiaia. "O futebol brasileiro está assim por vossa responsabilidade", diz o técnico, se dirigindo ao vestiário logo em seguida.