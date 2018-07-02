Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol é necessário na aventura de entender o Brasil
Cultura

Futebol é necessário na aventura de entender o Brasil

Quem entrará em campo não será o governo de Michel Temer, nem o "Brazil" que não conhece o Brasil

Publicado em 02 de Julho de 2018 às 08:34

Públicado em 

02 jul 2018 às 08:34

Colunista

Comemoração da Seleção Brasileira em jogo contra a Sérvia Crédito: Fifa/Divulgação
Marcos Ramos*
“A mais sórdida pelada é de uma complexidade shakespeariana.” Foi a frase do Nelson Rodrigues que me abriu os olhos para a compreensão do futebol como um fenômeno complexo e necessário na aventura de entender o Brasil. Fui flamenguista desde o momento em que botei o nariz para fora da barriga da minha mãe, mas me desquitei do clube e do futebol, de modo irrestrito, na adolescência por pura fantasia: em algum momento, pensei (e não estava sozinho) que o futebol fosse inconciliável com uma ideologia de esquerda. A partir de uma leitura reducionista e até vulgar do país, do futebol e do marxismo, enunciávamos aos quatro cantos que, no Brasil, o futebol é o ópio do povo, ingrediente fundamental na manutenção dos privilégios de classe. Ledo engano. Vivo atualmente um reencontro com o futebol mediado pelas crônicas de Tostão, pelos comentários do Juca Kfouri e pelos ensaios de Zé Miguel Wisnik, entre outros, que têm me conduzido a outras conclusões.
O futebol é político no sentido mais criativo e potente. E é a possibilidade de elaborar as diferenças (nacionais, religiosas, raciais, etc), em termos de pacto civilizatório, como competição simbólica, o dado mais emancipatório desse esporte. Em outras palavras, ainda que vivamos em diversos aspectos retrocessos morais que beiram a barbárie, o esporte mais popular do mundo elabora simbolicamente rivalidades (totêmicas, tribais, nacionais) reiterando pactos de convivência sistematizados em regras que pressupõem igualdade. Nesse sentido, como já avaliou o sociólogo Norbert Elias, o futebol é a garantia civilizatória ou, pelo menos, uma espécie de termômetro do pacto civilizatório que se opõe veementemente ao fascismo.
Ainda que a Família Tradicional Brasileira tenha ao longo dessa década raptado a bandeira e a camisa da Seleção para pousar nas ruas e nas sacadas de panela na mão, pedir intervenção militar, bons costumes (?) e outros micos, a gente sabe que quem ganhou a Copa de 70 não foi o General Médici, foram Pelé e companhia, e hoje quem entrará em campo não será o governo de Michel Temer, nem o “Brazil” que não conhece o Brasil, mas a garotada que fez desse esporte uma possibilidade de furar o destino da aniquilação, do extermínio, da desigualdade social, transformando a festa em fresta. Bill Shankly, treinador do Liverpool na década de 70, enunciou uma das muitas frases catalogáveis sobre futebol. Fiquemos com esta: “Evidentemente o futebol não é uma questão de vida ou morte, é muito mais”. Bom jogo.
* O autor é professor e escritor

Tópicos Relacionados

Brasil Cultura Futebol opinião
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Antes do show de Shakira, prefeitura do Rio confirma evento em Copacabana até 2028
Imagem de destaque
Presidente da Vale acredita que acordo sobre novo contrato de ferrovias seja resolvido até o fim de 2026
Atrações do final de semana
Agenda HZ: Silva, Renato Albani, Thiaguinho e Capital Inicial neste fim de semana no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados