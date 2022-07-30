Técnico do Vitória, Rodrigo César se diz mais maduro para a final da Copa ES

Rodrigo César assumiu a equipe do Vitória durante o Campeonato Capixaba e vem acumulando bons resultados Crédito: Breno Coelho

A final da Copa Espírito Santo 2022 está chegando. Vitória e Rio Branco se enfrentam em jogo único que valerá o título da competição. O vencedor ganha direito de disputar a milionária Copa do Brasil no ano que vem. A partida acontece sábado (30), no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, às 16h15. Será a primeira vez que o VAR será utilizado em uma partida de futebol no Espírito Santo.

Para o Vitória, o jogo tem um valor único. Em 2009, os dois clubes se enfrentaram na final da competição. Na ocasião, o Alvianil de Bento Ferreira saiu vencedor após igualdade no placar agreado, que o beneficiava. No ano seguinte, a situação se inverteu. Pela final do Campeonato Capixaba, os dois times se enfrentaram, só que agora o Capa-Preta triunfou sobre o rival, vingando o vice do ano anterior.

A final tem um sabor especial para outro personagem do confronto: O treinador do Vitória, Rodrigo César. O ex-jogador e ídolo do clube iniciou a carreira à beira dos gramados recentemente e já vai colocar em seu currículo duas decisões de campeonato. A primeira delas não terminou como ele gostaria: O Vitória saiu derrotado pelo Real Noroeste na final do Capixabão deste ano. Agora, com um trabalho mais consolidado e com um elenco mais recheado, Rodrigo chega à sua segunda final da carreira com mais condições de sair vitorioso.

“Me sinto mais preparado e maduro para essa decisão. Por se tratar de um jogo único a atmosfera é diferente, mas espero que a gente consiga continuar a fazer o que viemos fazendo para conseguir a vitória e consequentemente o título”, afirmou o treinador.

Como jogador, Rodrigo César tem grande experiência na competição, tendo conquistado o título em 2018 em cima do Atlético Itapemirim como titular. Para ele, essa experiência dentro de campo o ajuda a entender a dimensão de uma final que será decida em um clássico.

"Sabemos que não tem favoritismo de nenhuma das equipes. Será um jogo muito difícil, muito equilibrado e será decidido nos detalhes" Rodrigo César - Técnico do Vitória

O Rio Branco é dono da melhor defesa da competição, com apenas dois gols sofridos. Para Rodrigo, a estratégia ideal do time será manter o que a equipe tem feito. “Temos que manter o nível de concentração alto. Temos jogadores qualificados e com um grande poder de decisão, então esperamos que estejam em uma tarde feliz para furarmos o bloqueio adversário”, analisou.

A Copa Espírito Santo teve um cenário completamente diferente para o Vitória em relação ao que o clube viveu no Campeonato Capixaba. Enquanto no Estadual o Alvianil começou mal, com resultados ruins e tendo que se reconstruir durante a competição, alcançando uma final improvável, na copa, o time começou já com o status de candidato ao título. Isso se deve a continuidade do trabalho da comissão técnica e da manutenção da espinha dorsal do elenco, além da chegada de algumas peças que qualificaram ainda mais o elenco.

IMPORTÂNCIA DO TÍTULO

O título da Copa Espírito Santo é de grande importância, tanto para o Vitória, quanto para Rodrigo César. Para o Vitória, vencer significa retornar a Copa do Brasil, competição nacional que mais paga em premiação. Significa aumentar a receita e garantir calendário cheio para o ano que vem.

Já para o treinador da equipe, ser campeão da competição significa conquistar o primeiro título da sua curta carreira na função. “Já fui campeão no Vitória como jogador, e ter a oportunidade de conquistar esse título como treinador será muito gratificante para mim. A motivação é muito grande para que isso aconteça”, contou Rodrigo César, que está no comando da equipe desde março deste ano.

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