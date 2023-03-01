Eliminado

Real Noroeste empata com o Vila Nova-GO e dá adeus à Copa do Brasil

Time capixaba abriu o placar, mas viu a equipe goiana empatar e garantir a classificação para a próxima fase da competição nacional

Publicado em 28 de Fevereiro de 2023 às 22:15

Redação de A Gazeta

Real Noroeste empatou com o Vila Nova e deu adeus à Copa do Brasil Crédito: Breno Bonfá/Divulgação
O Real Noroeste ficou só no empate, em 1 a 1 com o Vila Nova e deu adeus à Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (28), no Rochão. O time goiano fez valer o regulamento a seu favor e assegurou a classificação para a segunda fase da competição nacional. 
O Vila Nova enfrentará na segunda fase o vencedor de São Bernardo-SP x Náutico, fora de casa. A data do confronto da segunda fase ainda será divulgada pela CBF e continuará a ser disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis. 

O Jogo

Com a necessidade do resultado, o Real Noroeste ensaiou uma pressão nos minutos iniciais com os laterais Gabriel Santos e Guga. O time mandante deixou muito espaço entre a linha de defesa e de meio-campo, onde apareceram Neto Pessoa e Marlone. O Vila Nova acertou sua marcação e mostrou sua força, aos 22 minutos, quando Guilherme Parede recebeu dentro da área e chutou rasteiro em cima do zagueiro. Depois o Real Noroeste levou perigo com Piauí em finalização de fora da área. A grande chance foi do Vila, com Guilherme Parede novamente. No lance, o atacante recebeu na risca da pequena área e fuzilou para grande defesa do goleiro Neguete. 
Nome que aparecia bastante na primeira etapa, Dudu Pedrotti marcou logo nos primeiros minutos. No lance, Eduardo Doma falhou feio, o jogador do time capixaba roubou no campo de ataque e bateu rasteiro. A partir de então, o Real Noroeste não apresentou pressa em seguir o jogo e aproveitou cada paralisação.
O Vila Nova mexeu ofensivamente e obrigou Neguete a nova defesaça aos 14 minutos. O Real Noroeste buscou o segundo gol e chegou a forçar Vanderlei a grande defesa. No entanto, aos 20, foi punido pelo espaço cedido na entrada da área. No lance, Lourenço bateu de fora da área e marcou. O Real conseguiu pressionar a saída de bola, mas foi incapaz de criar chances claras de gol. O Vila Nova criou oportunidades para ampliar e parou por vezes no goleiro Neguete.

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Recomendado para você

Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi
Imagem de destaque
5 formas de se conectar com a força dos Pretos Velhos
Os disparos de um ataque a tiros atingiram diversas casas na Rua Porto Alegre, em Palmeiras, na Serra
Jovem de 19 anos é assassinado após sair de distribuidora de bebidas na Serra

