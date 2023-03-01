Real Noroeste empata com o Vila Nova-GO e dá adeus à Copa do Brasil

O Real Noroeste ficou só no empate, em 1 a 1 com o Vila Nova e deu adeus à Copa do Brasil, na noite desta terça-feira (28), no Rochão. O time goiano fez valer o regulamento a seu favor e assegurou a classificação para a segunda fase da competição nacional.
O Vila Nova enfrentará na segunda fase o vencedor de São Bernardo-SP x Náutico, fora de casa. A data do confronto da segunda fase ainda será divulgada pela CBF e continuará a ser disputada em jogo único. Em caso de empate, a decisão será por pênaltis.
O Jogo
Com a necessidade do resultado, o Real Noroeste ensaiou uma pressão nos minutos iniciais com os laterais Gabriel Santos e Guga. O time mandante deixou muito espaço entre a linha de defesa e de meio-campo, onde apareceram Neto Pessoa e Marlone. O Vila Nova acertou sua marcação e mostrou sua força, aos 22 minutos, quando Guilherme Parede recebeu dentro da área e chutou rasteiro em cima do zagueiro. Depois o Real Noroeste levou perigo com Piauí em finalização de fora da área. A grande chance foi do Vila, com Guilherme Parede novamente. No lance, o atacante recebeu na risca da pequena área e fuzilou para grande defesa do goleiro Neguete.
Nome que aparecia bastante na primeira etapa, Dudu Pedrotti marcou logo nos primeiros minutos. No lance, Eduardo Doma falhou feio, o jogador do time capixaba roubou no campo de ataque e bateu rasteiro. A partir de então, o Real Noroeste não apresentou pressa em seguir o jogo e aproveitou cada paralisação.
O Vila Nova mexeu ofensivamente e obrigou Neguete a nova defesaça aos 14 minutos. O Real Noroeste buscou o segundo gol e chegou a forçar Vanderlei a grande defesa. No entanto, aos 20, foi punido pelo espaço cedido na entrada da área. No lance, Lourenço bateu de fora da área e marcou. O Real conseguiu pressionar a saída de bola, mas foi incapaz de criar chances claras de gol. O Vila Nova criou oportunidades para ampliar e parou por vezes no goleiro Neguete.