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Vitor Jubini
Fotojornalismo

O olhar dos fotógrafos de A Gazeta sobre o carnaval de Vitória

Cinco profissionais testemunharam e registraram todo o espetáculo apresentado no Sambão do Povo; veja as melhores fotos eleitas pelos próprios fotógrafos

Redação de A Gazeta

Publicado em 07 de Fevereiro de 2024 às 11:45

Publicado em

07 fev 2024 às 11:45
Desfile das escolas de samba de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva
O enredo carnavalesco é materializado na avenida do samba. O sonho concretizado pelas comunidades por meio de cores, texturas, formas e movimentos é matéria-prima valiosa para um grupo de profissionais que exercita a função por meio do olhar: os fotógrafos.
Em dois dias de desfiles das Escolas de Samba da Grande Vitória, cinco fotógrafos de A Gazeta testemunharam todo espetáculo do Carnaval de Vitória, apresentado no Sambão do Povo. Durante vinte horas, Carlos Alberto Silva, Fernando Madeira, Ricardo Medeiros, Rodrigo Gavini e Vitor Jubini registraram 14 agremiações. Veja abaixo as melhores fotos eleitas pelos próprios fotógrafos:
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Carlos Alberto Silva
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Fernando Madeira
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Ricardo Medeiros
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo
Desfile das escolas de samba do Carnaval de Vitória no Sambão do Povo Crédito: Rodrigo Gavini
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02 Crédito: Vitor Jubini
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02 Crédito: Vitor Jubini
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02
Desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso na sexta-feira 02/02 Crédito: Vitor Jubini

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