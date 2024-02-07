O olhar dos fotógrafos de A Gazeta sobre o carnaval de Vitória

O enredo carnavalesco é materializado na avenida do samba. O sonho concretizado pelas comunidades por meio de cores, texturas, formas e movimentos é matéria-prima valiosa para um grupo de profissionais que exercita a função por meio do olhar: os fotógrafos.
Em dois dias de desfiles das Escolas de Samba da Grande Vitória, cinco fotógrafos de A Gazeta testemunharam todo espetáculo do Carnaval de Vitória, apresentado no Sambão do Povo. Durante vinte horas, Carlos Alberto Silva, Fernando Madeira, Ricardo Medeiros, Rodrigo Gavini e Vitor Jubini registraram 14 agremiações. Veja abaixo as melhores fotos eleitas pelos próprios fotógrafos: