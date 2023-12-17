Um dia de muito sol, cores e frescor na Praia da Costa, em Vila Velha

Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira #01 Crédito: Fernando Madeira #02 Crédito: Fernando Madeira #03 Crédito: Fernando Madeira #04 Crédito: Fernando Madeira #05 Crédito: Fernando Madeira #06 Crédito: Fernando Madeira #07 Crédito: Fernando Madeira #08 Crédito: Fernando Madeira + Fotojornalismo Em busca da cura O desfile de 7 de setembro em Vitória O encanto dos saguis no Parque Pedra da Cebola Lua cheia encanta visitantes do Parque da Fonte Grande Devoção no Dia de Iemanjá no Píer de Camburi