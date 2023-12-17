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Praia da Costa
#01 Fernando Madeira
Fotojornalismo

Um dia de muito sol, cores e frescor na Praia da Costa, em Vila Velha

Domingão de praia lotada em um dos cartões-postais da cidade canela-verde; veja os registros

Fernando Madeira

Repórter-fotográfico

Publicado em 17 de Dezembro de 2023 às 12:41

Publicado em

17 dez 2023 às 12:41
Praia da Costa, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Praia da Costa
#01 Crédito: Fernando Madeira
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