Fonte de vida

Crédito: Edson Chagas

Formado na junção dos rios Piraquê-Açu e Piraquê-Mirim, o manguezal de Aracruz, no norte do Espírito Santo, é uma área de preservação permanente, que possui 1.651 hectares. É um paraíso ecológico e navegável em quase toda sua extensão. Tem profundidades que variam entre 2m e 15m e apresenta águas salobras ricas em espécies marinhas e terrestres. O estuário é o maior do Espírito Santo.

Confira o oitavo episódio da websérie:

Crédito: Edson Chagas

Aqui, eles monitoram os crustáceos (caranguejo e guaiamum) e plantas nativas do manguezal. Para acompanhar o trabalho dos pesquisadores precisei esperar a maré baixar. Era fim de tarde. E lá fomos nós... Em meio à lama, eles contam e medem as tocas onde os crustáceos se escondem. Assim, os pesquisadores conseguem saber a população e o tamanho de cada indivíduo. Olha, só aqui existem muitos... muitos mesmo.

Fiquei mais impressionado ainda com os equipamentos usados por eles. Para saber a vitalidade das plantas os pesquisadores usam uma espécie de Raio-X para saber se elas estão fazendo a fotossíntese corretamente. A cada dia eles percorrerem uma área diferente do manguezal fazendo esse trabalho. Até o fim do ano os primeiros resultados devem sair. Em seguida, os pesquisadores poderão comparar os dados atuais com os coletados anos atrás, já que esse trabalho havia sido realizado e catalogado por outra equipe.