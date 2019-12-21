Flamengo cai de pé diante do Liverpool e pode se orgulhar do jogo

Liverpool e Flamengo duelaram na final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

Há tempos uma equipe sul-americana não desafiava um gigante europeu com tamanha competência. Mas não foi o suficiente. O Flamengo perdeu de 1 a 0 para o Liverpool na tarde deste sábado (21), no estádio Khalifa International, em Doha, no Catar. Mas o todo poderoso time inglês precisou ir até à prorrogação para ver Roberto Firmino marcar o gol da vitória. Sem nada a se envergonhar, o Rubro-Negro cai de pé e com a certeza de ter feito uma partida digna.

Ciente de que em uma decisão desse porte um time precisa estar preparado para além dos fundamentos técnicos, o elenco do Flamengo se mostrou com o psicológico muito forte. Em momento nenhum se intimidou por estar frente a frente com possivelmente a melhor equipe do mundo, e ainda conseguiu "entrar na mente dos rivais". Certamente os jogadores do time inglês não esperavam um rival com a qualidade do Fla e se mostraram irritados em vários momentos da partida, ainda assim prevaleceram no final.

O Jogo

O Liverpool teve um começo avassalador e o Flamengo sentiu o impacto inicial. Em apenas cinco minutos, os Reds criaram três chances de gols, duas claras com Firmino e Keita, mas ambos finalizaram para fora. Após o susto, o Rubro-Negro conseguiu se encontrar no jogo, passou a girar a bola e criar perigo ao gol adversário. Bruno Henrique, sempre ele, foi a principal arma do ataque do Fla. Com velocidade em cima dos laterais, o atacante foi um incômodo à defesa do time comandado por Jürgen Klopp. O time inglês não ficou o restante da primeira etapa encurralado, mas quando tentava criar esbarrava na defesa rubro-negra, principalmente na boa atuação de Rodrigo Caio.

O segundo tempo começou de modo muito parecido com o primeiro. O Liverpool voltou com tudo e perdeu uma chance incrível com menos de dois minutos de partida. Firmino deu um lindo drible em Rodrigo Caio, ficou de frente para o gol, mas chutou na trave. Na sequência, Salah aproveitou cruzamento do lado direito e finalizou com perigo. Mas dessa vez, o Flamengo conseguiu responder rápido. Gabigol chutou cruzado e provocou bela defesa de Alisson.

Liverpool e Flamengo duelaram na final do Mundial de Clubes Crédito: Fifa/Divulgação

A partida seguiu equilibrada, mas o Flamengo perdeu parte de seu poder ofensivo com as saídas de Arrascaeta e Everton Ribeiro. Diego e Vitinho, que foram as apostas de Jorge Jesus, não conseguiram implementar uma dinâmica para manter a bola entre a faixa de meio-campo e ataque. Talvez as substituições se justifiquem pelo desgaste físico. Na reta final da segunda etapa, Diego Alves ainda fez uma boa defesa em chute de Henderson, e o juiz assinalou um pênalti, mas voltou atrás após conferir o lance no árbitro de vídeo.