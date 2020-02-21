"Fiquei 1 ano e meio sem me olhar no espelho", diz jovem queimada no Carnaval de Vitória

Com quase metade do corpo queimado após explosão em um camarote no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória de 2017, a universitária Letícia Loureiro ficou um ano e meio sem se olhar no espelho. Ela não se reconhecia. Parte do rosto da jovem foi atingida pelo fogo. A estudante de Direito sofreu o acidente quando um garçom acendia um réchaud - utensílio para manter alimentos quentes - com álcool em gel.
Na última semana, pela primeira vez, a moradora de Jardim da Penha, em Vitória, abriu o seu livro de memórias ao projeto #GazetaEntrevista e conta, no vídeo acima, as fases que passou nesses três anos e como está hoje.