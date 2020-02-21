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#GazetaEntrevista | Parte 2

"Fiquei 1 ano e meio sem me olhar no espelho", diz jovem queimada no Carnaval de Vitória

A universitária Letícia Loureiro, 26 anos, revela o momento mais difícil que passou nesses três anos e como foi o período que não conseguia se olhar

Laila Magesk

Editora-adjunta

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 07:57

Publicado em

21 fev 2020 às 07:57
Letícia Loureiro, jovem queimada no Carnaval de Vitória de 2017 Crédito: Reprodução
Com quase metade do corpo queimado após explosão em um camarote no Sambão do Povo no Carnaval de Vitória de 2017, a universitária Letícia Loureiro ficou um ano e meio sem se olhar no espelho. Ela não se reconhecia. Parte do rosto da jovem foi atingida pelo fogo. A estudante de Direito sofreu o acidente quando um garçom acendia um réchaud - utensílio para manter alimentos quentes - com álcool em gel.

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Na última semana, pela primeira vez, a moradora de Jardim da Penha, em Vitória, abriu o seu livro de memórias ao projeto #GazetaEntrevista e conta, no vídeo acima, as fases que passou nesses três anos e como está hoje.

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Neste sábado (22), no jornal A GAZETA, a última parte da entrevista com a jovem será publicada. 

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