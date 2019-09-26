Reintegração de posse em Vila Velha comove leitores: "Muito triste"

Oficiais de justiça e PMs cumprem reintegração de posse em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Cerca de 150 famílias foram retiradas de uma fazenda em que haviam construído suas casas, na última quarta-feira (25), na Barra do Jucu, em Vila Velha, por oficiais de Justiça que cumpriam um mandado de reintegração de posse. A área, de 1,5 milhão de metros quadrados, estava ocupada desde 2017. , na última quarta-feira (25), na Barra do Jucu, em, por oficiais de Justiça que cumpriam um mandado de reintegração de posse. A área, de 1,5 milhão de metros quadrados, estava ocupada desde 2017.

Não houve registro de confrontos, mas alguns dos ocupantes do terreno se desesperaram ao ver os barracos derrubados. A auxiliar de serviços gerais Maria Regiane mora no espaço há dois anos com três filhos e o marido, que está desempregado. "Agora estou numa situação que só Deus sabe, porque não tenho para onde ir. Tudo o que eu tinha era o barraco que foi quebrado", desabafou.

Já a dona do terreno, de 73 anos, relatou nos autos que já foi impedida de entrar no local pelos ocupantes. Ainda segundo o processo, a idosa contou que chegou a ter uma arma de fogo apontada em sua direção pelos moradores. As famílias negam a informação.

A ação de reintegração de posse teve bastante repercussão entre os leitores do Gazeta Online. Confira alguns comentários:

Isso é tão triste. Um direito a que todos deveriam ter acesso, e muitos não têm. Gostaria que os políticos que nos roubam fossem realizar essa reintegrações de posse, para que eles vissem o quanto tiram dessas pessoas. (Katia Baptista)

Triste! Está tudo errado, cada vez mais errado... País de ninguém, onde a desigualdade social só aumenta e o direito do ser humano nunca nem vimos. Uma população trabalhadora explorada todos os dias, falta de emprego. Políticos ladrões e religiosos negociando a fé das pessoas. Gente ostentando o mundo e ao mesmo tempo outros orando por um pedaço de pão aos filhos. (Barbara Brizolara)

A fazenda é privada, tem dono. O cara pagou por ela e tem o direito de ter cada centímetro de terra. Está errado jogar as famílias nas ruas? Sim, muito errado, porém o fazendeiro não tem nada a ver com a situação. Quem tem que tomar medidas são os políticos! (Carlos Passabão Rocette)

É complicada uma situação dessas. De um lado os donos das terras, de outro esse povo que não tem para onde correr. E assistindo a isso tudo vemos os políticos. O prefeito está fazendo o quê? Para quem vai derrubar todos os quiosques, que se dane esse povo. Cadê o prefeito, os vereadores, os deputados? Município e Estado não têm dinheiro para realocar esse povo? E cadê a obrigação do Estado de dar guarda às pessoas? (Luis Alberto)

Oficiais de justiça e PMs cumprem reintegração de posse em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Complicado, viu! É triste? É triste... Porém as terras têm dono, é o dono pagou por elas. Só acho incrível esperar que 150 famílias invadam para depois desapropriá-las! (Winnie Silva)

Velho hábito do brasileiro. Invade agora para ver o que dá depois. Está tudo errado. Primeiro: o que não é meu, eu não vou mexer. Foi isso que aprendi de berço. Segundo: o poder público é lento demais e demora a agir, então a coisa toma proporção. Terceiro: se não agir e dar solução imediata, no futuro vira favela, aí o problema está estabelecido de vez. Esse é o Brasil. (Fabio Boëchat Costa)

Cadê a Constituição Federal, que nos assegura direito à moradia como direito de todos e dever do Estado? Se existem ocupações irregulares é porque o Estado não está fazendo sua parte. É fácil falar de quem está ocupando área irregular, mas se for prestar bastante atenção até quem critica não tem onde morar, porque infelizmente a distribuição de renda no nosso país é muito desigual. (Regina Alves)

Não entendo. Se é particular, por que deixar a pessoa construir, gastar o que não tem, para depois desmanchar? Que sabedoria é essa da nossa Justiça que não age na hora certa? Sempre a mesma coisa: derrubam os barracos, e as famílias, para onde vão? (Elcy Oliveira)

Muito triste! São pessoas! Crianças e adultos jogados agora na rua. Cadê a sensibilidade do governo? Direitos humanos? (Dayane Rosario)

Houve alguma medida de redução dos danos causados pelo desalojamento em massa dessas pessoas? De quem é a responsabilidade? Força às famílias: vão precisar. (Joao Vitor Almeida)

Muito triste, muita desigualdade social neste país. Enquanto muitos moram em mansões, outros não têm onde morar e nem o que comer. (Carla Spagnol)