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Greve Geral

Leitores debatem as manifestações contra a reforma da Previdência

Uma série de protestos tomou as ruas do país nesta sexta-feira (14). Entre as pautas dos atos estão críticas à reforma da Previdência e ao corte de verbas na Educação

Publicado em 14 de Junho de 2019 às 14:13

Públicado em 

14 jun 2019 às 14:13

Colunista

Manifestação em Vitória na manhã desta sexta-feira (14) Crédito: Bernado Coutinho
Uma série de manifestações tomou as ruas do país nesta sexta-feira (14). A Greve Geral, como foi definida pelos organizadores do protesto, tem entre suas pautas críticas à reforma da Previdência e ao corte de verbas na Educação.
>Acompanhe em tempo real as manifestações no Estado
Na Grande Vitória, os protestos começaram já nas primeiras horas da manhã, com bloqueios no trânsito e queima de pneus. Na Serra, dez sindicalistas foram detidos por esvaziar pneus de ônibus. Um ato está marcado para as 13h desta sexta, em frente à Findes, na Reta da Penha, na Capital. Às 17h, está previsto o evento Samba da Balbúrdia, no Centro de Vitória.
Confira alguns comentários dos leitores sobre as manifestações:
Foi anunciada uma greve geral, direito garantido por lei. Queimar pneu, fazendo com que tenham que deslocar equipe de bombeiros para apagar, isso é onerar o Estado, fechar ruas impedindo a passagem. Desculpem, mas perdeu o sentido. A “greve” ficou parecendo mais ato político. (Valderio Sotele Walger) 
Isso não é manifestação. É baderna de quem não tem compromisso com o Brasil. (Lucia Helena Dezan Villas Boas) 
Uns querem trabalhar, outros não querem. Poxa, faz isso num domingo. Manifestação e não greve. (Marilia da Conceição Nunes de Oliveira) 
Acho que tem muita gente que não entendeu, não é manifestação, é paralisação, é greve. É para incomodar mesmo, é para chamar a atenção mesmo. Se fosse para agradar políticos, patrões, chefes de Estado seria realmente no domingo... (Paulo Fabricio Ferreira)
Só aqui em casa, hoje dois idosos foram impossibilitados de ir a suas consultas agendadas há meses. Manifestações são apoiadas quando incomodarem os culpados, e nunca cidadãos que são seus iguais. Por que não colocam seus cartazes, som etc. ao lado dos órgãos responsáveis pelas decisões e não na nossa frente? Os resultados de ações como essas doem literalmente na nossa pele e no nosso coração. (Ana Ana)
É muita intolerância que vemos no brasileiro. País que tinha tudo para ser um exemplo, mas que com essas repartições fica impossível. Nada está fora dos padrões da nossa constituição. Aproveitem e se informem melhor sobre a nossa Constituição. (Cristina Peçanha)
Não concordo com queima de pneus, barricadas etc. Isso é forçar as pessoas a não cumprirem suas rotinas, seja de trabalho ou não. (Angela Zanon) 
Dificuldade de chegar no trabalho devido à greve? Não se preocupe. Se a reforma da Previdência for aprovada, você terá até a morte para fazer isso. (Rachel Maria França)
Apoio a manifestação! Quem não apoia é porque está aposentado, é empresário ou microempresário de alguma biboca qualquer ou é algum trabalhador alienado, que gosta de levar chicote no lombo e briga pelos direitos dos megaempresários. (Vanessa Peirotti)
Enquanto o povo briga, os grandões estao enriquecendo, nem lembrando que eles existem! Fico observando... isso virou uma guerra da “direita” contra a “esquerda” e não uma busca por melhorias, cada um querendo mostrar que pode mais do que o outro! (Celson Filho)

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Ser contra a Previdência é fácil, quero ver é arranjar solução para um país quebrado. (Bruno Falce)
A reforma da Previdência, do jeito que está sendo colocada, na minha opinião não é ideal... há outras formas. (Josineth Souza Pinheiro) 
Greve Geral? Ao meu ver, uma série de atitudes de bandidos. Greve não impede o direito de ninguém de ir e vir. Greve não precisa colocar fogo em pneus e fazer quebra-quebra. #forasindicatos (Paty Rosa) 
Tomem vergonha! Vocês só não trabalham 20h por dia e podem tirar férias porque já houve muitas conquistas trabalhistas com greve no passado! Não estudam história, dá nisso aí. (Carlos Augusto)

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