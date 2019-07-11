Direitos e privilégios: leitores debatem a reforma da Previdência

Plenário da Câmara dos Deputados aprova texto-base da reforma da Previdência Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

foi aprovado na quarta-feira (10), em primeiro turno, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Para os trabalhadores da iniciativa privada, as mudanças incluem idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres. O texto-base da proposta de reforma da Previdência. Para os trabalhadores da iniciativa privada, as mudanças incluem idade mínima de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres.

Foram 379 votos a favor - 71 a mais do que o mínimo necessário, de 308 - e 131 contra. Dos dez deputados da bancada capixaba, oito foram favoráveis. Serão votados ainda cerca de 20 destaques, que são tentativas de alterar pontos específicos da proposta.

votação termine até sexta-feira (12). Após a análise dos destaques, o texto ainda tem que passar ainda por um segundo turno de votação. Depois, segue para o Senado. A votação desses destaques estava prevista para começar na manhã desta quinta-feira (11), mas acabou adiada após negociações entre líderes de partidos e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele acredita que a. Após a análise dos destaques, o texto ainda tem que passar ainda por um segundo turno de votação. Depois, segue para o Senado.

No Facebook do Gazeta Online, muitos leitores comentaram a votação da reforma da Previdência. Confira alguns comentários:

Sendo os políticos eleitos representantes do povo, temos direito de propor decisões. Que seja o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), fundado em 27 de junho de 1990, o único sistema de aposentadoria obrigatório para políticos, magistrados, militares, policiais, funcionários dos Três Poderes, empresários e trabalhadores da área privada. Assim, a regra para aposentar-se será única (tempo de serviço ou idade e benefício máximo). Mas, como políticos representam o povo apenas teoricamente e suas decisões normalmente prejudicam os humildes, não creio que aceitem essa proposta. E os idosos sofrerão mais uma humilhação e agressão (financeira), pois serão os mais prejudicados, sem ter como se sustentar e pagar tratamento médico. (Aldo José Barroca)

Pelo jeito o governo que não sabia articular e que não conseguiria governar conseguiu aprovar uma reforma dificílima no prazo prometido na campanha... Incrível. (Ricardo Borge Rizzi)

O meu partido é o Brasil. Meu sonho é que um dia a classe política, para o engrandecimento do Brasil, seja adversária antes das eleições e unida após as eleições e também que seja pequena a corrupção e grande a educação. Com tais fundamentos, todos os problemas serão facilmente solucionados. Só assim cresceremos, propiciando igualdade e oportunidade a todos e, quem sabe, seremos elite de primeiro mundo. Nos meus 81 anos, talvez não veja meu sonho se tornar realidade, pois ao assistir na TV Câmara à votação da reforma, mesmo com o Brasil em crise e com a bola de neve do déficit na Previdência, deputados foram contra a reforma. O Brasil tem jeito, mas depende de união e de priorizar o Brasil, em vez de projetos pessoais ou partidários. (Humberto Soares)

Os problemas da Previdência são: 1) dívida das empresas ao INSS, 2) Desvinculação de Receitas da União, 3) auditoria da dívida pública, 4) fraudes nas aposentadorias, 5) salários e mordomias do Judiciário, 6) salários e mordomias do Legislativo; e alguns outros. Resolvam esses seis primeiro, refaçam as contas e depois venham falar em reforma novamente. (Lane Monteiro)

Se nem com 30 anos as pessoas estão achando serviço, quem vai querer dar trabalho a uma pessoa com 50, ou melhor, com 60 anos? (Juliana Corrêa Menezes)

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) diz que a votação termina até sexta-feira (12) Crédito: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

Maravilhosa a participação dos deputados federais capixabas, que entenderam que a reforma da Previdência é excelente para o futuro do Brasil. (Renato Vix)

Parabéns aos que votaram contra a reforma da Previdência. Esses estão verdadeiramente a favor do povo. (Rita Polezi)

Gostaria de saber quais dos deputados que votaram a favor abriram mão da aposentadoria especial e se algum dia votariam por diminuir suas regalias e privilégios. (Philippe Modolo)

Enquanto o presidente se aposentou aos 33 anos de idade, nós vamos nos aposentar aos 62 e 65 anos. Além disso, teremos que pagar pelos votos daqueles que fingem estar do lado do povo! (Rosângela Fiuza)

Algo deveria ser feito, como a taxação das grandes fortunas, a cobrança de banqueiros e outros milionários e bilionários que devem à Previdência, menos tirar direitos dos pobres. (Elaine Dal Gobbo)

O governo libera milhões poucas horas antes da votação da reforma, os militares estão de boa... e o povo que trabalha terá que contribui por 40 anos para receber 100% do benefício? (Rodiney Silva)