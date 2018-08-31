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Beatriz Seixas

Fabricante de reboques vai se instalar em Linhares

Empresa do Rio Grande do Sul deverá anunciar investimento nas próximas semanas

Publicado em 30 de Agosto de 2018 às 23:05

Públicado em 

30 ago 2018 às 23:05
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Unidade da Randon em Caxias do Sul (RS) Crédito: Randon/Divulgação
A maior fabricante de reboques e semirreboques da América Latina, a Randon S.A. Implementos e Participações, bateu o martelo e vai construir uma planta industrial no município de Linhares. O grupo, que é de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, recebeu o aval do conselho da empresa para expandir seus negócios para o Espírito Santo.
Por enquanto, o assunto vem sendo guardado a sete chaves dentro da companhia. No governo do Estado e na Prefeitura de Linhares, o novo negócio também não é tratado oficialmente. O cuidado com a divulgação da informação é pelo fato de a Randon ser uma empresa de capital aberto e, portanto, é necessário ter algumas precauções junto a investidores. Mas nos bastidores, fontes ligadas às negociações confirmam o investimento.
Algumas pessoas com trânsito livre dentro do Palácio Anchieta contaram à coluna que o governador Paulo Hartung estava distribuindo sorrisos com o sucesso das negociações. “O governador ficou muito alegre. Os últimos pontos foram se alinhando nesta semana e hoje (ontem) de manhã ficou acertado o que faltava”, disse um técnico do governo.
A negociação entre os envolvidos já vem acontecendo há um tempo e no último um ano e meio se intensificou. Em outubro do ano passado, uma comitiva com o prefeito Guerino Zanon e o governador Paulo Hartung, além de secretários das duas administrações, chegou a visitar a sede da multinacional com o objetivo de viabilizar o investimento.
Na época, os empreendedores falaram com as autoridades capixabas que o interesse por Linhares estava ligado ao potencial da região e à proximidade com indústrias de mineração e com portos. Outro ponto destacado foi a organização fiscal e jurídica do Espírito Santo na comparação com outros entes da federação.
Agora, foi a vez de executivos da Randon virem ao Estado. Alguns representantes da companhia estiveram na última quarta-feira, 29, em Linhares, onde conheceram melhor o município e também as redes de saúde e educação, conforme revelou uma fonte da cidade.
O anúncio oficial sobre o investimento – da ordem de centenas de milhões, mas ainda não detalhado – deverá acontecer dentro de uma a duas semanas, quando também devem ser divulgadas as linhas que serão trabalhadas na unidade fabril e as oportunidades de emprego que vão ser criadas durante as obras e a operação.
A empresa, que está se enquadrando no Invest-ES – programa de incentivos fiscais do governo do Estado –, deverá se instalar às margens da BR 101, na região mais ao Norte de Linhares. O local tem sido o vetor de crescimento da cidade.
Aliás, Linhares vem recebendo a atenção de investidores nos últimos anos, seja com empresas de diferentes segmentos sondando rotineiramente a administração local para fincar bases, seja com projetos de expansão. Recentemente, por exemplo, a Brametal inaugurou uma nova fábrica em sua unidade no município voltada para a produção de torres metálicas monotubulares.
A chegada da Randon, além de impulsionar o desenvolvimento da região Norte, reforça o objetivo do Estado de diversificar a sua economia e de fortalecer a cadeia automotiva, iniciada com instalação da Volare/Marcopolo, que montou sua fábrica em São Mateus, em 2014.
A companhia gaúcha tem em seu portfólio produtos como implementos rodoviários, vagões ferroviários, carrocerias, peças e pneus. Entre os seus principais mercados externos estão Chile, Argentina e Paraguai.
Neste ano, a Randon tem apresentado resultados positivos, como o lucro líquido de R$ 74,6 milhões no primeiro semestre, valor superior aos R$ 20,6 milhões registrados no mesmo período de 2017.
A coluna tentou contato na noite de quinta-feira (30) com a empresa, mas devido ao horário não teve sucesso.
Sobe - Coluna Beatriz SeixasGanho futuro
Ainda há muito a melhorar, mas o destaque do desempenho do ES na educação traz reflexos para outras áreas, como o mercado de trabalho, que passa a contar com uma mão de obra mais qualificada.
Desce - Coluna Beatriz SeixasDistanciamento
Empresários do Espírito Santo andam reclamando que nos últimos três a quatro anos grandes companhias, como a Vale e a ArcelorMittal, se distanciaram de empresas locais.
EM QUEDA
 O Aeroporto de Vitória registrou queda de 3,5% no volume de embarques e desembarques nos 7 primeiros meses de 2018, na comparação com igual período de 2017. O terminal apresentou o 2º pior resultado entre os aeroportos administrados pela Infraero no país, atrás de Curitiba, com recuo de 7,3%.
MUITO AQUÉM
O Porto de Vitória ficou em 15º lugar no ranking dos terminais que mais movimentaram contêineres no 2º trimestre de 2018, com uma movimentação de 49.299 TEUs, segundo a Antaq. Só para se ter uma ideia, o Porto de Santos movimentou 16 vezes mais no mesmo período.
Eco$nomia - Tirinha do Arabson - 31/08/2018 Crédito: Arabson

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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