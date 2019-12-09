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Carlos Alberto Silva
Tripulação a bordo

Expedição Trindade: você conhece as gírias dos marinheiros?

Reportagem em vídeo detalha as expressões curiosas de militares do Navio Bahia durante viagem para a Ilha da Trindade

Sullivan Silva

Carlos Alberto Silva

Repórter fotográfico

[email protected]

Publicado em 09 de Dezembro de 2019 às 09:42

Publicado em

09 dez 2019 às 09:42
Militares da Marinha do Brasil à bordo no Bahia Crédito: Carlos Alberto Silva
A reportagem de A Gazeta embarcou no Navio Multipropósito Bahia, segunda maior embarcação da Marinha do Brasil, com destino à Ilha da Trindade, localizada a 1.200 quilômetros de Vitória. Foram três dias de viagem até chegar ao arquipélago. Tempo de muito aprendizado em meio a uma rotina pouco conhecida dos brasileiros.  A bordo, estavam marinheiros de diversas partes do país e com  vários sotaques. Mas uma característica unem todos eles: é gíria para quase tudo!
Algumas delas são fáceis de entender, outras foram criadas durante o dia a dia no mar.  O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva preparou um vídeo com essas curiosidades.

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