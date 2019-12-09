Expedição Trindade: você conhece as gírias dos marinheiros?

A reportagem de A Gazeta embarcou no Navio Multipropósito Bahia, segunda maior embarcação da Marinha do Brasil, com destino à Ilha da Trindade, localizada a 1.200 quilômetros de Vitória. Foram três dias de viagem até chegar ao arquipélago. Tempo de muito aprendizado em meio a uma rotina pouco conhecida dos brasileiros. A bordo, estavam marinheiros de diversas partes do país e com vários sotaques. Mas uma característica unem todos eles: é gíria para quase tudo!
Algumas delas são fáceis de entender, outras foram criadas durante o dia a dia no mar. O repórter fotográfico Carlos Alberto Silva preparou um vídeo com essas curiosidades.