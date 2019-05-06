Estudantes protestam contra Bolsonaro no Rio

Quase a totalidade dos manifestantes é formada por alunos de instituições federais, em especial dos Colégios Pedro II, Cefet e Instituto Federal, além de alunos de universidades, como UFRJ. Além deles, um grupo carrega bandeiras e faixas da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Uma manifestante veste uma camiseta com a inscrição "Lula Livre".