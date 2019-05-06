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No Rio de Janeiro

Estudantes protestam contra Bolsonaro no Rio

O presidente participa de uma cerimônia alusiva em um Colégio Militar

Publicado em 

06 mai 2019 às 09:04

Publicado em 06 de Maio de 2019 às 09:04

Presidente Jair Bolsonaro Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
Um grupo com pelo menos 300 manifestantes, a maioria estudantes, estava reunido por volta das 8h30 próximo ao Colégio Militar do Rio (CMRJ), onde o presidente Jair Bolsonaro participa de cerimônia alusiva aos 130 anos da instituição na manhã desta segunda-feira (6). O protesto é contra o corte de verbas na Educação anunciado pelo governo federal na semana passada.
Quase a totalidade dos manifestantes é formada por alunos de instituições federais, em especial dos Colégios Pedro II, Cefet e Instituto Federal, além de alunos de universidades, como UFRJ. Além deles, um grupo carrega bandeiras e faixas da Frente Internacionalista dos Sem Teto. Uma manifestante veste uma camiseta com a inscrição "Lula Livre".
O ato é acompanhado por guardas municipais e por integrantes da Polícia do Exército - a Força montou um forte esquema de segurança no local. Nenhum incidente havia sido registrado até a publicação desta nota.

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