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Morte do Rei

Pelé foi embalsamado e terá caixão com urna aberta na Vila Belmiro

A saída do hospital está prevista para 2h desta segunda-feira. O Cerimonial Mandu fará os últimos procedimentos hoje, às 23h
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jan 2023 às 18:30

Publicado em 01 de Janeiro de 2023 às 18:30

Estádio da Vila Belmiro, em Santos, recebe estrutura para o velório de Pelé
Estádio da Vila Belmiro, em Santos, recebe estrutura para o velório de Pelé Crédito: Plácido Berci/ge
O corpo do Rei Pelé foi embalsamado e o velório ocorrerá por meio de caixão com urna aberta nesta segunda-feira (2), a partir das 10h, na Vila Belmiro, em Santos (SP).
O procedimento feito foi a tanatopraxia. O preparo do corpo aconteceu no próprio Hospital Albert Einstein, na sala climatizada.
Isso permitirá que o velório tenha caixão com urna aberta na Vila Belmiro. O corpo será levado pela estrada, com uma escolta da polícia de choque.
A saída do hospital está prevista para 2h desta segunda-feira. O Cerimonial Mandu fará os últimos procedimentos hoje, às 23h.
A tanatopraxia prepara o cadáver antes do funeral, com o intuito de garantir uma aparência melhor no velório.
O embalsamento, como é popularmente conhecido o procedimento, foi utilizado pelo Cerimonial Mandu em outras personalidades, como Gugu, Itamar Franco, Sócrates, Joelmir Beting, Arnaldo Jabor e Tarcísio Meira.

COMO SE DESPEDIR DO REI

O velório de Pelé ocorrerá para o público em geral a partir das 10h da próxima segunda-feira, na Vila Belmiro. O sepultamento está previsto para acontecer na terça-feira (3), às 12h, em um mausoléu reservado para a família no Memorial Necrópole Ecumênica.
O caixão será posicionado no centro do gramado. Haverá uma tenda no campo para a família e ex-companheiros de Pelé no Santos e outra para autoridades.
O público geral terá acesso à Vila Belmiro por meio dos portões 2 e 3, com saída para os portões 7 e 8. Autoridades entrarão pelo portão 10.
O velório terá 24 horas de duração e terminará às 10h de terça-feira, quando se iniciará um novo cortejo pela cidade de Santos antes do sepultamento.
O cortejo passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, a Dona Celeste. Se o clima permitir, o corpo será levado pelo carro do Corpo de Bombeiros.

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