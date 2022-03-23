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Futebol

Neymar ganha mais que Messi; veja salários de jogadores do Campeonato Francês

Brasileiro é o jogador mais bem pago da Ligue 1 com 4,08 milhões de euros mensais - cerca de R$ 22 milhões
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 mar 2022 às 08:38

Publicado em 23 de Março de 2022 às 08:38

O jornal L'Equipe revelou, nesta terça-feira (22), os salários de todos os jogadores do Campeonato Francês. O Paris Saint-Germain, clube mais rico do país, é dono de 21 dos 30 salários mais altos entre os atletas. Além disso, o treinador Mauricio Pochettino é o comandante mais bem pago da liga.
Série
Imagem da série "Neymar: O Caos Perfeito", da Netflix. Crédito: Netflix/Divulgação
Neymar é o jogador mais bem pago da Ligue 1 com 4,08 milhões de euros mensais (cerca de R$ 22 milhões). Completam o Top 3, Lionel Messi com 3,37 milhões de euros (cerca de R$ 18,3 milhões) e Mbappé com 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões).
Os valores divulgados pelo portal de notícias não incluem bônus, e o cálculo é de que o salário líquido -valor final da remuneração após passar pela dedução dos impostos - seja de 77% bruto. Sendo assim, Neymar fica com 3,14 milhões de euros por mês, Messi com 2,59milhões de euros e Mbappé com 1,7 milhões de euros.
O treinador argentino Pochettino embolsa 1,1 milhão de euros por mês. Seu salário é muito superior aos outros dois treinadores no Top 3: Jorge Sampaoli, do Olympique de Marselha, e Christophe Galtier, campeão francês na temporada passada com o Lille, e atualmente no Nice -ambos ganham 330 mil euros mensais.
Jovens brasileiros bem remunerados
Gerson e Lucas Paquetá, que deixaram o Flamengo rumo ao futebol europeu, também tiveram seus salários revelados. O 'Coringa' tem o quinto maior salário do Olympique de Marselha, enquanto Paquetá tem o décimo do Lyon. Eles ganham 300 mil euros e 250 mil euros, respectivamente.

CONFIRA O TOP 30 DE SALÁRIOS (EM EUROS)

  1. Neymar (PSG) - 4,08 milhões
  2. Messi (PSG) - 3,37 milhões
  3. Mbappé (PSG) - 2,2 milhões
  4. Marquinhos (PSG) - 1,2 milhão
  5. Verratti (PSG) - 1,2 milhão
  6. Hakimi (PSG) - 1,08 milhão
  7. Keylor Navas (PSG) - 1 milhão
  8. Di María (PSG) - 950 mil
  9. Wijnaldum (PSG) - 916 mil
  10. Donnarumma (PSG) - 916 mil
  11. Icardi (PSG) - 800 mil
  12. Sergio Ramos (PSG) - 791 mil
  13. Paredes (PSG) - 750 mil
  14. Bernat (PSG) - 730 mil
  15. Ben Yedder (Monaco) - 650 mil
  16. Ander Herrera (PSG) - 650 mil
  17. Kimpembe (PSG) - 640 mil
  18. Fàbregas (Monaco) - 600 mil
  19. Draxler (PSG) - 562 mil
  20. Kurzawa (PSG) - 500 mil
  21.  Gueye (PSG) - 500 mil
  22. Diallo (PSG) - 450 mil
  23. Bakambu (Olympique de Marselha) - 416 mil
  24. Kehrer (PSG) - 410 mil
  25. Milik (Olympique de Marselha) - 400 mil
  26. Nübel (Monaco) - 400 mil
  27.  Ndombelé (Lyon) - 350 mil
  28. Boateng (Lyon) - 350 mil
  29. Payet (Olympique de Marselha) - 350 mil
  30. Renato Sanches (Lille) - 338 mil

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