Maria Esther Bueno, lenda do esporte brasileiro, morre aos 78 anos

Nunca houve ninguém como Maria Esther Bueno. E não é nenhuma ousadia dizer que nunca haverá. A maior tenista brasileira da história, a pioneira do esporte no país, um verdadeiro fenômeno. Se o tênis brasileiro teve grande nomes nas últimas décadas, todos devem reverência a Maria Esther.
Estherzinha, como era chamada por amigos e familiares, 78 anos, faleceu nesta sexta-feira (08), no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Foi nas quadras que ela se eternizou como uma das maiores do esporte no Brasil, marcou seu nome nos livros de recordes e nas mentes de todos os fãs, principalmente, do tênis.
O tênis sempre foi seu sonho, embora o pai quisesse que ela seguisse a carreira no balé. Começou no esporte aos 6 anos, em São Paulo, no Clube de Regatas Tietê, do qual era vizinha. Disputou o primeiro campeonato aos 11, em uma época que mulher praticar esporte era algo não visto com bons olhos.
Deixou o Brasil aos 17 anos, sozinha, rumo à Inglaterra, para que pudesse competir em alto nível. A escolha foi correta. Mostrou, ao mundo, a força e a técnica brasileiras nunca antes imaginada.
Foram 35 finais de Grand Slam, sendo 12 em simples (7 títulos), 16 em duplas (11 taças) e 7 em duplas mistas (1 conquista). Venceu 19 Grand Slams na carreira. 7 em simples, 11 em duplas femininas e 1 em duplas mistas. Todas as vezes que ia a Wimbledon, era ovacionada. Não bastasse "apenas" essas conquistas, o currículo de Maria Esther conta com números que beiram o impensável até hoje: são 589 títulos internacionais.
O estilo de jogo e a potência no serviço eram suas principais características. Velocidade e força, saque, voleio e muita elegância. A maior tenista brasileira de todos os tempos.
Em 1960, começou a mostrar que o sonho de criança era, na verdade, uma realidade possível. Foi a primeira mulher a vencer os quatro Grand Slams no mesmo ano jogando em duplas. Na final do US Open de 1964, fez algo até hoje histórico: ganhou a partida de Carole Caldwell Graebner em apenas 19 minutos. Antes disso, em 1959, ganhou o prêmio de atleta feminina do ano, da Associated Press. Nenhuma esportista brasileira teve esse reconhecimento depois dela.
Em 1978, a sua redenção. Foi homenageada com a inclusão de seu nome no Hall da Fama do Tênis Internacional. Até estátua de cera do famoso museu inglês Madame Tussauds, Maria Esther tem. Os feitos da Bailarina do tênis são imensuráveis. Seguiu a carreira de comentarista do esporte no Sportv em 2006. Virou nome da quadra central do Centro Olímpico de Tênis, palco dos Jogos do Rio.
Maria Esther Bueno é um nome marcado, eternizado, cravado na história do tênis, do esporte, do país. Se o tênis, o esporte e o Brasil perdem uma grande esportista, a maior, o mundo ganha uma lenda. As cortinas podem se fechar, mas a Bailarina das quadras continuará, para sempre, como a maior da história.
Nunca houve ninguém como Maria Esther Bueno. E não é nenhuma ousadia dizer que nunca haverá.