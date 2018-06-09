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Esporte de luto

Maria Esther Bueno, lenda do esporte brasileiro, morre aos 78 anos

Estherzinha, como era chamada por amigos e familiares, de 78 anos, faleceu nesta sexta-feira (08), no Hospital 9 de Julho, em São Paulo

Publicado em 08 de Junho de 2018 às 23:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jun 2018 às 23:22
Nunca houve ninguém como Maria Esther Bueno. E não é nenhuma ousadia dizer que nunca haverá. A maior tenista brasileira da história, a pioneira do esporte no país, um verdadeiro fenômeno. Se o tênis brasileiro teve grande nomes nas últimas décadas, todos devem reverência a Maria Esther.
Maria Esther Bueno, lenda do tênis brasileiro Crédito: Reprodução
Estherzinha, como era chamada por amigos e familiares, 78 anos, faleceu nesta sexta-feira (08), no Hospital 9 de Julho, em São Paulo. Foi nas quadras que ela se eternizou como uma das maiores do esporte no Brasil, marcou seu nome nos livros de recordes e nas mentes de todos os fãs, principalmente, do tênis.
O tênis sempre foi seu sonho, embora o pai quisesse que ela seguisse a carreira no balé. Começou no esporte aos 6 anos, em São Paulo, no Clube de Regatas Tietê, do qual era vizinha. Disputou o primeiro campeonato aos 11, em uma época que mulher praticar esporte era algo não visto com bons olhos.
Maria Esther Bueno morreu nesta sexta-feira (8) Crédito: CBT/Divulgação
Deixou o Brasil aos 17 anos, sozinha, rumo à Inglaterra, para que pudesse competir em alto nível. A escolha foi correta. Mostrou, ao mundo, a força e a técnica brasileiras nunca antes imaginada.
Foram 35 finais de Grand Slam, sendo 12 em simples (7 títulos), 16 em duplas (11 taças) e 7 em duplas mistas (1 conquista). Venceu 19 Grand Slams na carreira. 7 em simples, 11 em duplas femininas e 1 em duplas mistas. Todas as vezes que ia a Wimbledon, era ovacionada. Não bastasse "apenas" essas conquistas, o currículo de Maria Esther conta com números que beiram o impensável até hoje: são 589 títulos internacionais.
O estilo de jogo e a potência no serviço eram suas principais características. Velocidade e força, saque, voleio e muita elegância. A maior tenista brasileira de todos os tempos.
Em 1960, começou a mostrar que o sonho de criança era, na verdade, uma realidade possível. Foi a primeira mulher a vencer os quatro Grand Slams no mesmo ano jogando em duplas. Na final do US Open de 1964, fez algo até hoje histórico: ganhou a partida de Carole Caldwell Graebner em apenas 19 minutos. Antes disso, em 1959, ganhou o prêmio de atleta feminina do ano, da Associated Press. Nenhuma esportista brasileira teve esse reconhecimento depois dela.
Em 1978, a sua redenção. Foi homenageada com a inclusão de seu nome no Hall da Fama do Tênis Internacional. Até estátua de cera do famoso museu inglês Madame Tussauds, Maria Esther tem. Os feitos da Bailarina do tênis são imensuráveis. Seguiu a carreira de comentarista do esporte no Sportv em 2006. Virou nome da quadra central do Centro Olímpico de Tênis, palco dos Jogos do Rio.
Maria Esther Bueno é um nome marcado, eternizado, cravado na história do tênis, do esporte, do país. Se o tênis, o esporte e o Brasil perdem uma grande esportista, a maior, o mundo ganha uma lenda. As cortinas podem se fechar, mas a Bailarina das quadras continuará, para sempre, como a maior da história.
Nunca houve ninguém como Maria Esther Bueno. E não é nenhuma ousadia dizer que nunca haverá.

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