Homem é baleado durante briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo

Um homem foi baleado durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo neste domingo (30), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os dois times se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro – com placar de 3 a 2 para o alvinegro.

Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Maracanã (RJ) pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30) Crédito: Photo Premium/Folhapress

Policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres.

No hospital, a vítima afirmou ter sido alvejada durante uma briga entre as duas torcidas.

A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP e o policiamento reforçado na região, como confirmado pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar em contato com o UOL.

Nos arredores do Maracanã o clima foi tranquilo antes do início da partida. O estádio estava dividido em 90% dos rubro-negros e 10% para os alvinegros.

O clássico entre as duas equipes é marcado por brigas há anos longe ou nas proximidades dos estádios.