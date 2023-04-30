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No Rio de Janeiro

Homem é baleado durante briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo

Confusão ocorreu neste domingo (30), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio; times se enfrentaram durante a tarde no Maracanã

Publicado em 30 de Abril de 2023 às 18:33

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 abr 2023 às 18:33
Um homem foi baleado durante uma briga entre torcedores de Flamengo e Botafogo neste domingo (30), no bairro Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os dois times se enfrentaram no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro – com placar de 3 a 2 para o alvinegro.
Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Maracanã (RJ) pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30)
Botafogo e Flamengo se enfrentaram no Maracanã (RJ) pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (30) Crédito: Photo Premium/Folhapress
Policiais militares do 7° BPM (São Gonçalo) foram acionados após a entrada de uma vítima de disparo de arma de fogo no Hospital Estadual Alberto Torres.
No hospital, a vítima afirmou ter sido alvejada durante uma briga entre as duas torcidas.
A ocorrência foi encaminhada para a 73ª DP e o policiamento reforçado na região, como confirmado pela assessoria de imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar em contato com o UOL.
Nos arredores do Maracanã o clima foi tranquilo antes do início da partida. O estádio estava dividido em 90% dos rubro-negros e 10% para os alvinegros.
O clássico entre as duas equipes é marcado por brigas há anos longe ou nas proximidades dos estádios.
Imagens na internet mostraram os confrontos entre os grupos.

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