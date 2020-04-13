Globo tem crescimento na audiência com reprise da Copa de 2002

Ronaldinho na rodada final da Copa do Mundo de 2002 Crédito: Juca Varella/ Folhapress

A decisão da Globo de trazer de volta o futebol para as tarde de domingo parece que deu certo. A emissora, que estava sem os jogos em sua grade desde a suspensão dos campeonatos esportivos, transmitiu a reprise da final da Copa de 2002 no Domingo de Páscoa e viu sua audiência crescer.

Em São Paulo, a emissora registrou 21 pontos no Ibope e 37% de participação (cada ponto do Kantar Ibope equivale a 74,9 mil lares), o que corresponde a dois pontos a mais que a média da faixa nos domingos anteriores aos isolamento, de 5 de janeiro a 15 de março.

Já no Rio de Janeiro, o jogo chegou a 19 pontos e 33% de participação, o que também corresponde a dois pontos percentuais acima da média anterior à quarentena. Na região metropolitana do Rio, no entanto, cada ponto equivale a 47,4 mil domicílios.

A reprise deste domingo teve a narração original de Galvão Bueno da decisão, e antes da exibição a Globo fez um pré-jogo especial, com Cleber Machado e Casagrande, relembrando a conquista do penta no Mundial da Coreia e Japão, em que o Brasil venceu a Alemanha por 2x0.

Sem previsão de retorno dos campeonatos esportivos devido à pandemia do novo coronavírus, a Globo a emissora vai exibir no próximo domingo (19) a reprise da decisão da Copa das Confederações de 2005, em que o Brasil goleou a Argentina por 4 a 1.