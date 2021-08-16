Zuma elogia a atuação do Santos no empate contra o Fortaleza

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

Substituto do técnico Fernando Diniz no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, o auxiliar técnico do Santos, Eduardo Zuma, aprovou o desempenho da equipe na partida.O profissional lembrou o desgaste da equipe, que teve partida importante diante do Libertad na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, enquanto o time da casa apenas descansou.

- Nós jogamos um jogo desgastante na quinta-feira, pegamos o melhor mandante do Brasileiro, avalio a performance como positiva. A equipe competiu, neutralizou as principais jogadas do Fortaleza, teve controle na primeira etapa e sofremos em virtude das trocas e da força física do adversário. Avalio como uma sequência boa - afirmou Zuma.O auxiliar usou as estatísticas do jogo para valorizar a atuação dos jogadores do Peixe.