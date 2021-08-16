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futebol

Zuma elogia a atuação do Santos no empate contra o Fortaleza

Auxiliar citou o desgaste santista pela maratona de jogos e as estatísticas da partida deste domingo para destacar a atuação dos jogadores do Peixe...

Publicado em 15 de Agosto de 2021 às 22:01

LanceNet

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Publicado em 

15 ago 2021 às 22:01
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Substituto do técnico Fernando Diniz no banco de reservas no empate em 1 a 1 com o Fortaleza, o auxiliar técnico do Santos, Eduardo Zuma, aprovou o desempenho da equipe na partida.O profissional lembrou o desgaste da equipe, que teve partida importante diante do Libertad na última quinta-feira, pela Copa Sul-Americana, enquanto o time da casa apenas descansou.
- Nós jogamos um jogo desgastante na quinta-feira, pegamos o melhor mandante do Brasileiro, avalio a performance como positiva. A equipe competiu, neutralizou as principais jogadas do Fortaleza, teve controle na primeira etapa e sofremos em virtude das trocas e da força física do adversário. Avalio como uma sequência boa - afirmou Zuma.O auxiliar usou as estatísticas do jogo para valorizar a atuação dos jogadores do Peixe.
- Nós tivemos mais posse no jogo todo, mais finalizações no primeiro tempo, no total o número foi igual. A equipe rendeu aquilo que a gente esperava. Temos de agradecer aos jogadores pela entrega. Enquanto tivemos energia para jogar nos defendemos bem, tivemos posse de bola - analisou.

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