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futebol

Zidane não comenta sobre Superliga ao ser perguntado em coletiva

Técnico do Real Madrid diz que está focado somente na partida contra o Cádiz, pelo Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 09:04

LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2021 às 09:04
Crédito: Reprodução / RFEF
Zidane, técnico do Real Madrid, não quis dar sua opinião sobre a criação da Superliga Europeia ao ser perguntado sobre o tema em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol. O francês disse que o assunto deveria ser tratado com Florentino Pérez, presidente merengue.- Isso é questão para uma pessoa: o presidente. Estou aqui para falar da partida, não de outras coisas. O resto não é trabalho meu. Não vou dar a minha opinião. Talvez você diga que não me posiciono e é verdade, porque eu gosto é de treinar.
> Veja a tabela da La Liga
Desde o último domingo, quando a Super League foi anunciada, diversos jogadores e técnicos do mundo do futebol se posicionaram contrários ao novo torneio e ao modelo da competição. O Real Madrid, de Zidane, é um dos clubes fundadores do campeonato que promete gerar muito dinheiro.

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