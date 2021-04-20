Zidane não comenta sobre Superliga ao ser perguntado em coletiva

Zidane, técnico do Real Madrid, não quis dar sua opinião sobre a criação da Superliga Europeia ao ser perguntado sobre o tema em coletiva de imprensa na véspera do duelo contra o Cádiz pelo Campeonato Espanhol. O francês disse que o assunto deveria ser tratado com Florentino Pérez, presidente merengue.- Isso é questão para uma pessoa: o presidente. Estou aqui para falar da partida, não de outras coisas. O resto não é trabalho meu. Não vou dar a minha opinião. Talvez você diga que não me posiciono e é verdade, porque eu gosto é de treinar.