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  • Zidane lamenta eliminação do Real Madrid na Champions League, mas exalta jogadores: 'Estou orgulhoso'
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Zidane lamenta eliminação do Real Madrid na Champions League, mas exalta jogadores: 'Estou orgulhoso'

Treinador reconhece superioridade do Chelsea, mas vira a página e já foca no Campeonato Espanhol: 'Agora vamos descansar e pensar em La Liga'...
LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 19:35

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 19:35

Crédito: GLYN KIRK / AFP
Após a eliminação nas semifinais da Champions League, o técnico Zinédine Zidane lamentou o resultado do Real Madrid, mas disse estar orgulhoso de seus jogadores. O treinador francês também disse que os Blues foram melhores e parabenizou a equipe de Tuchel pela classificação.
+ Veja a tabela da Champions League- Podemos dizer que sim, eles mereceram a vitória. Lutamos e tentamos, mas eles mereceram vencer e seguir em frente. Os jogadores que jogaram esta noite estavam em condições de jogar. Estou orgulhoso dos meus rapazes. Tentamos e chegamos até aqui, a apenas um jogo da final. O Chelsea fez um grande jogo, se classificou e temos de lhes dar os parabéns - disse Zizou.
+ Confira as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada!
Zidane também disse que não está feliz pelo resultado, mas afirmou que agora é hora de levantar a cabeça e pensar no Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid ainda briga pelo título.
- Precisávamos ser melhores no ataque. Não tínhamos chances claras, eles fizeram várias e isso é o futebol. Mas, como eu disse, estou muito orgulhoso dos meus meninos. Agora vamos descansar e pensar em La Liga. Claro que não estamos felizes. Quando você perde uma semifinal, não pode estar feliz e isso é normal. É difícil de aguentar, mas amanhã estaremos de volta ao campo de treinamento prontos para tentar novamente - concluiu.

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