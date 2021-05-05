Zidane lamenta eliminação do Real Madrid na Champions League, mas exalta jogadores: 'Estou orgulhoso'

Crédito: GLYN KIRK / AFP

Após a eliminação nas semifinais da Champions League, o técnico Zinédine Zidane lamentou o resultado do Real Madrid, mas disse estar orgulhoso de seus jogadores. O treinador francês também disse que os Blues foram melhores e parabenizou a equipe de Tuchel pela classificação.

+ Veja a tabela da Champions League- Podemos dizer que sim, eles mereceram a vitória. Lutamos e tentamos, mas eles mereceram vencer e seguir em frente. Os jogadores que jogaram esta noite estavam em condições de jogar. Estou orgulhoso dos meus rapazes. Tentamos e chegamos até aqui, a apenas um jogo da final. O Chelsea fez um grande jogo, se classificou e temos de lhes dar os parabéns - disse Zizou.

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Zidane também disse que não está feliz pelo resultado, mas afirmou que agora é hora de levantar a cabeça e pensar no Campeonato Espanhol, onde o Real Madrid ainda briga pelo título.