Zeca rescinde contrato com o Internacional e deve assinar com o Vasco até o fim da temporada

Crédito: Zeca será o terceiro reforço do Vasco para a temporada 2021 (Ricardo Duarte/Internacional

O Vasco se aproxima do seu terceiro reforço para a temporada 2021. O lateral Zeca rescindiu seu contrato com o Internacional, que era válido até junho de 2022, e está livre no mercado para assinar com o Gigante da Colina. O jogador deve viajar para o Rio de Janeiro já nesta terça e selar um acordo até dezembro de 2021, com a possibilidade de renovação por mais um ano. A informação foi incialmente divulgada pelo jornal 'O Dia'.

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Aos 26 anos, o atleta pode atuar nas duas laterais e foi campeão Olímpico em 2016 com a seleção brasileira. Com a camisa Colorada, ele participou de 45 partidas e deu duas assistências. Pelo Bahia por sua vez, time onde atuou na última temporada, o jogador entrou em campo em 15 oportunidades e marcou um gol. Ele se despediu do Colorado em suas redes sociais.

- Obrigado, Inter! Foi um orgulho poder vestir esta camisa. Foram 2 anos de muito aprendizado e agradeço a todos do clube por me receberem tão bem. Deixo aqui meu respeito e carinho a todos os profissionais com quem trabalhei enquanto estive no Beira-Rio! Obrigado, torcida colorada, por todo o apoio - disse Zeca. - O Sport Club Internacional informa que acertou a rescisão em comum acordo com o lateral Zeca. O Clube agradece o jogador e deseja sorte na sua carreira - disse o Internacional em nota oficial

Revelado pelo Santos, o atleta chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.