Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zeca rescinde contrato com o Internacional e deve assinar com o Vasco até o fim da temporada
futebol

Zeca rescinde contrato com o Internacional e deve assinar com o Vasco até o fim da temporada

Lateral, de 26 anos, que foi Campeão Olímpico em 2016, viaja nesta terça para ser mais um reforço do Gigante da Colina até o final da temporada, com a possibilidade de renovação...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 16:43

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

09 mar 2021 às 16:43
Crédito: Zeca será o terceiro reforço do Vasco para a temporada 2021 (Ricardo Duarte/Internacional
O Vasco se aproxima do seu terceiro reforço para a temporada 2021. O lateral Zeca rescindiu seu contrato com o Internacional, que era válido até junho de 2022, e está livre no mercado para assinar com o Gigante da Colina. O jogador deve viajar para o Rio de Janeiro já nesta terça e selar um acordo até dezembro de 2021, com a possibilidade de renovação por mais um ano. A informação foi incialmente divulgada pelo jornal 'O Dia'.
> Confira a classificação do Campeonato Carioca
Aos 26 anos, o atleta pode atuar nas duas laterais e foi campeão Olímpico em 2016 com a seleção brasileira. Com a camisa Colorada, ele participou de 45 partidas e deu duas assistências. Pelo Bahia por sua vez, time onde atuou na última temporada, o jogador entrou em campo em 15 oportunidades e marcou um gol. Ele se despediu do Colorado em suas redes sociais.
- Obrigado, Inter! Foi um orgulho poder vestir esta camisa. Foram 2 anos de muito aprendizado e agradeço a todos do clube por me receberem tão bem. Deixo aqui meu respeito e carinho a todos os profissionais com quem trabalhei enquanto estive no Beira-Rio! Obrigado, torcida colorada, por todo o apoio - disse Zeca. - O Sport Club Internacional informa que acertou a rescisão em comum acordo com o lateral Zeca. O Clube agradece o jogador e deseja sorte na sua carreira - disse o Internacional em nota oficial
Revelado pelo Santos, o atleta chega para suprir uma posição carente no Vasco. Com a saída de Henrique, e as férias estendidas de Neto Borges, o clube tem poucas opções na lateral-esquerda. Até no time sub-23, que atuou nas duas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, a comissão técnica de Diogo Siston teve dificuldade na escalação. Riquelme, lesionado, não pôde atuar. MT e João Pedro, ambos improvisados, estiveram em campo na posição.
Por fim, o trabalho do técnico Marcelo Cabo iniciou na segunda, com o primeiro treinamento no CT do Almirante. O novo comandante conheceu o elenco e fez um trabalho de posse de bola. Nesta terça, as atividades continuam de forma integral e o intuito é chegar forte em busca da primeira vitória no Carioca, diante do Nova Iguaçu, no sábado, e na estreia da Copa do Brasil, dia 18, contra a Caldense, no Ronaldão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernanda Queiroz, apresentadora da CBN Vitória
CBN Vitória celebra 30 anos com programa "Fim de Expediente" ao vivo da Rede Gazeta
Imagem de destaque
Canhão de caça e fuzil estão entre as onze armas apreendidas por dia no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados