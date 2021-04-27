Zeca almeja o topo da Série B para o Vasco: 'Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão'

O Vasco está invicto sob as ordens de Marcelo Cabo e, apesar de não ter se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, venceu o Flamengo, atual bicampeão brasileiro. O desenvolvimento do trabalho do Cruz-Maltino faz com que o lateral-esquerdo Zeca seja otimista quanto à presença da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.- Nosso pensamento principal é subir para a Série A, mas você disputa um campeonato querendo ser campeão. Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão. O trabalho que está sendo feito é para isso. Essa camisa é pesada, é gigante - afirmou Zeca, em entrevista ao site Esporte News Mundo. E completou: