Zeca almeja o topo da Série B para o Vasco: 'Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão'

O Vasco está invicto sob as ordens de Marcelo Cabo e, apesar de não ter se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, venceu o Flamengo, atual bicampeão brasileiro. O desenvolvimento do trabalho do Cruz-Maltino faz com que o lateral-esquerdo Zeca seja otimista quanto à presença da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.- Nosso pensamento principal é subir para a Série A, mas você disputa um campeonato querendo ser campeão. Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão. O trabalho que está sendo feito é para isso. Essa camisa é pesada, é gigante - afirmou Zeca, em entrevista ao site Esporte News Mundo. E completou:
- A gente entra em todo campeonato para entrar e ser campeão, esse é o pensamento diariamente. Queremos ganhar, o elenco quer ganhar. Mas vamos jogo a jogo. Entramos na academia e no campo para brigar por título - ratificou o lateral-esquerdo.
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O Vasco se reapresentou nesta terça-feira. Na preparação para a Série B e para a Copa do Brasil, o time vai disputar a Taça Rio a começar pelos confrontos com o Madureira.