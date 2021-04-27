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Zeca almeja o topo da Série B para o Vasco: 'Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão'

Lateral-esquerdo demonstra a ambição do Cruz-Maltino para a principal competição que a equipe disputará na temporada...

Publicado em 27 de Abril de 2021 às 17:07

LanceNet

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Publicado em 

27 abr 2021 às 17:07
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco.com.br
O Vasco está invicto sob as ordens de Marcelo Cabo e, apesar de não ter se classificado para as semifinais do Campeonato Carioca, venceu o Flamengo, atual bicampeão brasileiro. O desenvolvimento do trabalho do Cruz-Maltino faz com que o lateral-esquerdo Zeca seja otimista quanto à presença da equipe na Série B do Campeonato Brasileiro.- Nosso pensamento principal é subir para a Série A, mas você disputa um campeonato querendo ser campeão. Queremos fazer campanha para subir, mas ser campeão. O trabalho que está sendo feito é para isso. Essa camisa é pesada, é gigante - afirmou Zeca, em entrevista ao site Esporte News Mundo. E completou:
- A gente entra em todo campeonato para entrar e ser campeão, esse é o pensamento diariamente. Queremos ganhar, o elenco quer ganhar. Mas vamos jogo a jogo. Entramos na academia e no campo para brigar por título - ratificou o lateral-esquerdo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
O Vasco se reapresentou nesta terça-feira. Na preparação para a Série B e para a Copa do Brasil, o time vai disputar a Taça Rio a começar pelos confrontos com o Madureira.

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