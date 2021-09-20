Zé Vitor, zagueiro do Vasco sub-20, renova contrato até janeiro de 2024

Nos últimos meses, o Vasco tem renovado com alguns dos talentos de sua base. Com isso, o zagueiro Zé Vitor, de 19 anos, estendeu seu contrato até janeiro de 2024. O defensor, que chegou ao clube em 2020, participou dos títulos do Carioca e da Copa do Brasil na temporada passada, e agradou. Ele revelou o sentimento de continuar no Gigante da Colina e citou os seus objetivos na carreira. – Estou muito feliz por mais uma conquista pessoal na minha carreira. Quero agradecer a Deus e ao Vasco pela confiança no meu trabalho. Agora é continuar mantendo o foco, com o objetivo de chegar no profissional e dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno - disse o defensor ao site oficial do clube carioca.
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A equipe sub-20 do Vasco voltou a vencer no Campeonato Brasileiro da categoria e entrou no G8 restando três rodadas para o fim da primeira fase. No Estádio Nivaldo Pereira, o time goleou o Ceará por 4 a 0 e se recuperou do tropeço para o Atlético-MG na rodada anterior.
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Na tabela, o Cruz-Maltino tem 25 pontos e atualmente ocupa a sétima colocação da competição nacional. Os últimos adversários da primeira fase serão Fortaleza, Palmeiras e Santos, nesta ordem. Os oito primeiros colocados se classificam para a fase de mata-mata.