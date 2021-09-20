Zé Vitor, zagueiro do Vasco sub-20, renova contrato até janeiro de 2024

Nos últimos meses, o Vasco tem renovado com alguns dos talentos de sua base. Com isso, o zagueiro Zé Vitor, de 19 anos, estendeu seu contrato até janeiro de 2024. O defensor, que chegou ao clube em 2020, participou dos títulos do Carioca e da Copa do Brasil na temporada passada, e agradou. Ele revelou o sentimento de continuar no Gigante da Colina e citou os seus objetivos na carreira. – Estou muito feliz por mais uma conquista pessoal na minha carreira. Quero agradecer a Deus e ao Vasco pela confiança no meu trabalho. Agora é continuar mantendo o foco, com o objetivo de chegar no profissional e dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno - disse o defensor ao site oficial do clube carioca.