Zé Vitor enaltece força do elenco do Vasco na Copinha: 'Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado'

O Vasco estreou com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Colina tiveram uma boa atuação e vencer o Lagarto (SE) por 5 a 1, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba. Um dos destaques do triunfo foi o zagueiro Zé Vitor, que ressaltou a importância de iniciar a competição com vitória e analisou o adversário. - Foi um jogo como a gente esperava. Um adversário marcando mais baixo. A gente soube se portar bem no jogo. Defensivamente fizemos uma partida bem sólida. Acabamos tendo um erro bobo no fim de jogo, uma distração, mas no total foi um grande jogo, de toda a equipe e serviu também para tirar um pouco dessa ansiedade da estreia e tenho certeza que os próximos jogos vão ser daí para melhor - disse o zagueiro em entrevista ao site oficial do clube carioca.