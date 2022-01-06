Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Zé Vitor enaltece força do elenco do Vasco na Copinha: 'Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado'
futebol

Zé Vitor enaltece força do elenco do Vasco na Copinha: 'Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado'

Zagueiro foi um dos destaques do triunfo cruz-maltino por 5 a 1 sobre o Lagarto. Ele ressaltou a importância de iniciar a competição com vitória e analisou o adversário...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jan 2022 às 13:17

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 13:17

O Vasco estreou com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Colina tiveram uma boa atuação e vencer o Lagarto (SE) por 5 a 1, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba. Um dos destaques do triunfo foi o zagueiro Zé Vitor, que ressaltou a importância de iniciar a competição com vitória e analisou o adversário. - Foi um jogo como a gente esperava. Um adversário marcando mais baixo. A gente soube se portar bem no jogo. Defensivamente fizemos uma partida bem sólida. Acabamos tendo um erro bobo no fim de jogo, uma distração, mas no total foi um grande jogo, de toda a equipe e serviu também para tirar um pouco dessa ansiedade da estreia e tenho certeza que os próximos jogos vão ser daí para melhor - disse o zagueiro em entrevista ao site oficial do clube carioca.
+ Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro 2021
Na etapa final, o técnico Igor Guerra fez algumas alterações e jogadores que saíram do banco tiveram destaque como Juan e Rayan, de apenas 15 anos. Com isso, Zé Vitor enalteceu a força do grupo e dos suplentes apenas cinco não participaram da estreia: o goleiro Pablo, o zagueiro Victão, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Guilherme Cachoeira.
+ Muitas lacunas? Confira quantas contratações faltam para o elenco do Vasco em 2022
- O grupo é muito forte. Os jogadores que estão no banco tem total condição de estar entre os titulares e quem está entre os titulares, obviamente, não quer sair. É uma pressão boa pro Igor (Guerra, treinador), positiva, para nós também. Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado - finalizou o zagueiro.
Crédito: VascoencaraoRioClaro,nosábado,às14h(FabianoMartins/PrefeituraMunicipaldeSantanadoParnaíba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ANTT aprova renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica por 30 anos
Imagem de destaque
Condenado por estuprar enteada de 11 anos em Alagoas é preso no ES
Imagem de destaque
Crea aponta falhas em detonação para obra de ponte que danificou casa no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados