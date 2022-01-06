Zé Vitor enaltece força do elenco do Vasco na Copinha: 'Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado'

O Vasco estreou com goleada na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Os Meninos da Colina tiveram uma boa atuação e vencer o Lagarto (SE) por 5 a 1, no Estádio Municipal de Santana do Parnaíba. Um dos destaques do triunfo foi o zagueiro Zé Vitor, que ressaltou a importância de iniciar a competição com vitória e analisou o adversário. - Foi um jogo como a gente esperava. Um adversário marcando mais baixo. A gente soube se portar bem no jogo. Defensivamente fizemos uma partida bem sólida. Acabamos tendo um erro bobo no fim de jogo, uma distração, mas no total foi um grande jogo, de toda a equipe e serviu também para tirar um pouco dessa ansiedade da estreia e tenho certeza que os próximos jogos vão ser daí para melhor - disse o zagueiro em entrevista ao site oficial do clube carioca.
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Na etapa final, o técnico Igor Guerra fez algumas alterações e jogadores que saíram do banco tiveram destaque como Juan e Rayan, de apenas 15 anos. Com isso, Zé Vitor enalteceu a força do grupo e dos suplentes apenas cinco não participaram da estreia: o goleiro Pablo, o zagueiro Victão, o volante Lucas Eduardo, o meia Marlon Santos e o atacante Guilherme Cachoeira.
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- O grupo é muito forte. Os jogadores que estão no banco tem total condição de estar entre os titulares e quem está entre os titulares, obviamente, não quer sair. É uma pressão boa pro Igor (Guerra, treinador), positiva, para nós também. Sabemos que quem entrar vai dar conta do recado - finalizou o zagueiro.