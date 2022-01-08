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Zé Ricardo projeta mais quatro ou cinco reforços no Vasco: 'Cabeça para serem titulares'. Saiba as posições

Cruz-Maltino segue se movimentando no mercado e pretende ter novos jogadores para zaga, meio-campo, pontas e comando de ataque, além de Weverton e Bruno Nazário...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2022 às 12:48

Publicado em 08 de Janeiro de 2022 às 12:48

O Vasco já contratou oito jogadores, tem mais dois encaminhados e não vai parar por aí. Foi o técnico Zé Ricardo quem explicou os planos do Cruz-Maltino no mercado, neste sábado. O treinador considera que ainda faltam detalhes, mas não se furtou de falar sobre o lateral-direito Weverton e o meia-atacante Bruno Nazário, que estão a caminho. Além destes, outros cinco jogadores deverão ser contratados para o Campeonato Carioca.- Acredito que ainda precisamos reforçar em todos os setores: meio-campo, defesa e ataque. Alguns jogadores estão negociando há uma semana ou mais. Tentamos manter o máximo de discrição para só anunciar com a certeza de estarem próximos do clube. Atacantes de lado de campo nós temos buscado, mas temos encontrado muita dificuldade para acertar com eles. E não queremos só para compor - garantiu o treinador, antes de emendar:
- Têm que chegar com a cabeça para serem titulares. Para jogarem e darem retorno quase que instantâneo, imediato. Ainda buscamos um camisa 9, jogadores de lado de campo, mais um meio-campista de iniciação de jogo e, pelo menos, mais um zagueiro. Esperamos que defina logo situação de Bruno e Weverton. São jovens e com muita saúde, o que é muito pontuado entre nós para jogarmos como queremos - avaliou Zé Ricardo.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro de 2021 Ao longo da entrevista coletiva, o treinador brincou sobre a dificuldade que o clube vem encontrando para contratar, mas pregou que também a pesquisa vascaína é minuciosa. Por fim, afirmou que haverá margem para novas contratações quando mais perto do início da Série B do Campeonato Brasileiro.
- O ideal seria que já tivéssemos uma base desde o ano passado, mas o cenário não é esse. Mais um pouquinho de paciência e teremos mais quatro ou cinco jogadores, deixando espaço para fortalecer (a equipe) perto do Brasileiro. Temos que estar prioritariamente preparados para quando começar a Série B - concluiu.
Crédito: ZéRicardoestáiniciandoasegundapassagemcomotécnicodotimeprincipaldoVasco(RafaelRibeiro/Vasco

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