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futebol

Zé Ricardo orienta, e Vasco encaminha formação da nova comissão técnica

Ainda fora do Brasil, treinador já indicou os profissionais com os quais deseja trabalhar. Eles deverão ser anunciados pelo Cruz-Maltino paralelamente à apresentação do técnico...
LanceNet

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Publicado em 

07 dez 2021 às 16:43

Publicado em 07 de Dezembro de 2021 às 16:43

Zé Ricardo já foi anunciado como novo técnico do Vasco, mas ainda não chegou do Qatar. Mesmo assim, o Cruz-Maltino vai formando a comissão técnica que dará suporte ao treinador já contratado.O auxiliar mais próximo deverá ser Cleber dos Santos, que costuma ser o braço-direito de Zé e, inclusive, está no Qatar. Os outros nomes que estão encaminhados são os de Sandro Gomes, analista de desempenho do Flamengo; e Fábio Eiras, coordenador do núcleo de saúde e performance do Botafogo.
Além deles, José Alberto Quitete chegaria para compor a preparação de goleiros com Daniel Crizel, que já está no Vasco. Tais nomes foram publicados primeiramente pelo "Atenção, Vascaíno" e confirmados pelo LANCE!.
-> Confira a classificação final da Série B do Campeonato Brasileiro
Acima destes profissionais, o departamento de futebol também está sendo reformulado. Sem vice-presidente por opção e sem diretor executivo há quase um mês, Carlos Brazil e Fernando Prass deverão compor a nova estrutura.
Crédito: ZéRicardochegaráparaasegundapassagemcomotécnicoprincipaldoVasco(PauloFernandes/VASCO

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