Zé Ricardo orienta, e Vasco encaminha formação da nova comissão técnica

Zé Ricardo já foi anunciado como novo técnico do Vasco, mas ainda não chegou do Qatar. Mesmo assim, o Cruz-Maltino vai formando a comissão técnica que dará suporte ao treinador já contratado.O auxiliar mais próximo deverá ser Cleber dos Santos, que costuma ser o braço-direito de Zé e, inclusive, está no Qatar. Os outros nomes que estão encaminhados são os de Sandro Gomes, analista de desempenho do Flamengo; e Fábio Eiras, coordenador do núcleo de saúde e performance do Botafogo.