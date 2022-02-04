Zé Ricardo indica mudanças no Vasco: confira quem pode ser poupado e quem deve ganhar chance

Após o jogo da última quarta-feira, o técnico Zé Ricardo deixou claro que o time do Vasco será diferente, contra o Madureira, neste domingo, do padrão adotado para as três primeiras partidas. O técnico já ponderava questões físicas, mas também a necessidade de observar em jogos, não só em treinos, mais jogadores. É a chance para quem busca.- Certamente, contra o Madureira, vamos ter que fazer novas observações em virtude não só do fato de querermos ver novos jogadores, mas também de trabalhar com um certo tipo de cautela para alguns jogadores que, depois de alguns jogos, sentem um pouco mais - explicou o treinador, falando sobre o desgaste.

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E como o elenco atual do Vasco está curto, é possível imaginar quem deverá receber mais minutos. Porque Matheus Barbosa foi titular contra o Nova Iguaçu porque Yuri Lara sentiu dores. Outros jogadores têm participado dos jogos como suplentes. Isaque, por exemplo, esteve nos três jogos até aqui. Mas o zagueiro Luis Cangá, ainda sem entrar em campo, deverá ter a primeira chance.

- Tem possibilidade grande de ele estrear. Ainda vamos ver a condição não só do Ulisses como do Anderson (Conceição), que foi a dupla que jogou os três jogos seguidos. A ideia é que consigamos fazer com que um ou outro descanse para as partidas subsequentes. Vamos ver como vamos analisar os números deles, mas a possibilidade de o Luis estrear na próxima partida é grande - afirmou Zé Ricardo.

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E quem tem que ser preservado são os jogadores de linha que participaram dos cerca de 300 minutos de jogo até aqui. São eles Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar. Os quatro defensores. Dificilmente os quatro serão ausências contra o Tricolor Suburbano. Mas um que só foi substituído aos 39 minutos do segundo tempo também poderá descansar: Nene.

- Ainda bem que temos ele do nosso lado. Hoje (quarta-feira), ele fez uma partida muito interessante, mas precisamos trabalhar também com alguma precaução com ele. Já estava no terceiro jogo seguido. Como todos sabem, ele teve covid no início da pré-temporada, perdeu quase uma semana, sete ou oito dias de trabalho - ponderou Zé Ricardo, antes de completar:

- Nessa partida (contra o Nova Iguaçu) se desenhou a possibilidade de poupá-lo, então achamos prudente preservá-lo por algum tempo para que ele possa se recuperar. Assim poderemos tê-lo sempre na melhor condição para a temporada - completou.

É bastante improvável, porém, que o técnico do Vasco escale um time totalmente reserva. Porque ele mesmo já disse que atingir um nível de evolução seria necessário durante o Campeonato Carioca; e os suplentes que entraram em campo, até aqui, ainda não mostraram o mesmo rendimento dos titulares.