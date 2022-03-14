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Zé Ricardo garante competitividade do Vasco contra o Flamengo: 'Entrar com muita força e muita vontade'

Técnico do Cruz-Maltino admite favoritismo do Rubro-Negro no confronto em dois jogos pela semifinal do Campeonato Carioca. Porém, prega a dedicação para surpreender...
LanceNet

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Publicado em 

14 mar 2022 às 07:30

Publicado em 14 de Março de 2022 às 07:30

Encerrada a Taça Guanabara, os próximos desafios do Vasco são contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Um time que briga pelos maiores títulos do continente nos últimos antes será o oponente de um Vasco que tenta se organizar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A dificuldade é sabida, mas o técnico Zé Ricardo garante a preparação cruz-maltina.- O Flamengo é uma das equipes com mais talentos, uma das mais fortes e com o maior orçamento do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, em qualquer competição eles entram com uma possibilidade grande de vencer. Mas o futebol é momento, sabemos que temos dois clássicos importantes e vamos tentar montar uma estratégia em que tenhamos equilíbrio para jogar. O último jogo ficou pra trás - afirmou o treinador, citando a derrota para o rival.
O 2 a 1 de pouco mais de uma semana fez parte dos jogos de má fase recente que o Vasco viveu - período, em tese, encerrado com a vitória do último domingo. Só que o adversário de Nene e companhia nesta quarta-feira também vem de vitória: 6 a 0 sobre o Bangu.
- Sem dúvida alguma, a vitória de ontem (sábado) dá mais confiança para o jogo deles, assim como a nossa (vitória dá confiança) para a gente. Espero dois grandes jogos, espero que a torcida do Vasco compareça, grite, faça a sua presença e dê a sua contribuição. Podem ter certeza que vamos nos preparar ao máximo e entrar com muita força e muita vontade - garantiu Zé Ricardo.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Crédito: ZéRicardocomandarádoisclássicosseguidospeloVasco(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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