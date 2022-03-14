Zé Ricardo garante competitividade do Vasco contra o Flamengo: 'Entrar com muita força e muita vontade'

Encerrada a Taça Guanabara, os próximos desafios do Vasco são contra o Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca. Um time que briga pelos maiores títulos do continente nos últimos antes será o oponente de um Vasco que tenta se organizar para voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. A dificuldade é sabida, mas o técnico Zé Ricardo garante a preparação cruz-maltina.- O Flamengo é uma das equipes com mais talentos, uma das mais fortes e com o maior orçamento do futebol brasileiro. Sem dúvida alguma, em qualquer competição eles entram com uma possibilidade grande de vencer. Mas o futebol é momento, sabemos que temos dois clássicos importantes e vamos tentar montar uma estratégia em que tenhamos equilíbrio para jogar. O último jogo ficou pra trás - afirmou o treinador, citando a derrota para o rival.