Zé Rafael faz golaço, é expulso, e Palmeiras apenas empata com Sport

Crédito: Ricardo Moreira/Fotoarena

Que jogo! O Palmeiras recebeu o Sport e apenas empatou por 2 a 2 na noite deste domingo, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque. Três gols foram marcados no primeiro tempo – um deles um golaço de Zé Rafael, que acabou expulso na segunda etapa. Com o resultado, o Alviverde perdeu a oportunidade de colar no líder Internacional e ficou na quinta posição, com 17 pontos.

O Verdão começou bem, porém, na primeira chance dos visitantes, Wesley cometeu pênalti infantil em Patric e Iago Maidana abriu o placar. A resposta veio perto dos 30, quando Willian se aproveitou de uma falha defensiva e deixou tudo igual – ele, agora, é vice-artilheiro do time na temporada com dez gols marcados (Luiz Adriano tem 11).

Ainda na primeira etapa, Zé Rafael deu um chutaço de fora da área e virou o placar, aos 41 minutos. Logo em seguida, cartão vermelho para Sander por entrada dura em Wesley. No segundo tempo, o camisa 8 cometeu duas faltas quase seguidas e levou dois amarelos, portanto, acabou expulso. As duas equipes, então, ficaram com dez em campo. O Leão aproveitou o momento e empatou com Lucas Mugni.

O próximo compromisso do Palmeiras no Brasileirão é diante do Grêmio, fora de casa, no domingo (20), às 16h. Antes disso, porém, o clube retorna à Copa Libertadores diante do Bolívar, na Bolívia, nesta quarta, às 21h30. Já o Sport, em 14º lugar, recebe o Fluminense também no dia 20, mas às 20h30.Pressão inicial e balde de água friaLogo no primeiro minuto de jogo, Luan enfiou uma bola na direita para Lucas Lima, que dominou com maestria e soltou para Mayke, que cruzou. No entanto, ninguém estava na área para completar para o gol. Aos quatro, defesa de Lucas Polli em chute de frente de Willian, que recebeu passe enfiado de Lucas Lima. Como no clássico contra o Corinthians, o meio-campista se destacou nos primeiros minutos de jogo.

No entanto, na primeira jogada de perigo do Sport, aos 11 minutos, pênalti cometido por Wesley em cima de Patric, convertido em seguida por Iago Maidana. A pressão depois disso continuou sendo dos donos da casa, ainda que não com tanta eficácia quanto antes – o Leão chegava em poucos momentos. Aos 24, Willian foi derrubado na entrada da área em falta perigosa, Zé Rafael cobrou e o goleiro do Leão defendeu.

Virada e expulsão de SanderAos 28 minutos, Sander falhou na lateral-direita, Willian se infiltrou, passou pelo goleiro e tocou certeiro para o gol, empatando a partida. Aos 35, Viña chutou de longa distância e Luan Polli não conseguiu segurar a bola, mas Ramires, que chegou bem, apenas dividiu com o zagueiro, mandando para escanteio, desperdiçado. Logo em seguida, enfiada de bola para Willian, que não conseguiu chegar a tempo.

Partindo para o final da primeira etapa, aos 41 minutos, o Palmeiras partiu pela esquerda. Zé Rafael recebeu, ajeitou e chutou de longa distância, em um golaço para virar o marcador. Wesley, caçado em campo, levou entrada dura de Sander, que acabou expulso pouco tempo depois.O jogo virou...Logo no início da segunda etapa, Willian recebeu de Gabriel Veron, que entrou no intervalo, e chutou para fora, no lado direito do goleiro. A partida parecia não levar perigo ao Palmeiras, quando Zé Rafael cometeu falta e levou cartão amarelo. Pouco tempo depois, ele recebeu o segundo amarelo e acabou expulso, deixando o time com um a menos também.

Com isso, o Sport foi para cima na tentativa de se aproveitar do mau momento dos donos da casa. Aos 18, Lucas Mugni recebeu um belo passe de Rogério já dentro da área e empatou novamente a partida. Luxemburgo realizou algumas modificações que não surtiram efeito, e o Leão tentou ir para cima o quanto pôde. Já nos acréscimos, Willian quase colocou o Palmeiras de novo na frente, mas o placar, porém, não foi modificado.

FICHA TÉCNICA:PALMEIRAS 2 X 2 SPORTLocal: Allianz Parque, São Paulo (SP)Data/horário: 13 de setembro de 2020, às 19H45 (de Brasília)Árbitro: Diego Pombo Lopez (BA)Assistentes: Elicarlos Franco de Oliveira (BA) e Oberto da Silva Santos (PB)VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)Cartões amarelos: Ramires e Zé Rafael (dois) (Palmeiras); Ronaldo Henrique, Rogério e Marquinhos (Sport)Cartões vermelhos: Sander (Sport) e Zé Rafael (Palmeiras)GOLS: Iago Maidana, aos 11 minutos do 1º tempo e Lucas Mugni, aos 19 minutos do 2º tempo (SPORT); Willian, aos 28 minutos do 1º tempo e Zé Rafael, aos 41 minutos do 1º tempo (PALMEIRAS)

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Bruno Henrique, aos 25’/2ºT), Luan, Vitor Hugo e Viña; Ramires (Danilo, intervalo), Gabriel Menino (Marcos Rocha, aos 34’/2ºT), Zé Rafael (expulso) e Lucas Lima (Gabriel Silva, aos 25’/2ºT); Wesley (Gabriel Veron, intervalo) e Willian. Técnico: Vanderlei Luxemburgo

SPORT: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson, Sander (expulso); Ronaldo Henrique (Marcão, intervalo), Ricardinho (Bruninho, aos 31’/2ºT), Lucas Mugni (João Igor, aos 31’/2ºT); Marquinhos, Leandro Barcia (Rogério, intervalo) e Hernane (Luciano Juba, aos 47’/1ºT). Técnico: Jair Ventura