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Zanocelo valoriza ponto conquistado fora de casa pelo Santos

Camisa 25 negou, no entanto, que grupo tenha que comemorar o resultado diante do Fluminense, no Maracanã, apesar de ter jogado pior que o adversário...

Publicado em 09 de Abril de 2022 às 19:03

LanceNet

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Publicado em 

09 abr 2022 às 19:03
O Santos fez sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, neste sábado, em jogo realizado no Maracanã. A equipe mandante teve as melhores chances do jogo, mas o Peixe conseguiu se segurar e manteve o 0 a 0 no placar.O meia Vinicius Zanocelo, que foi titular no duelo, valorizou o ponto conquistado. O jogador destacou que o Tricolor é o atual campeão carioca, após ter batido o Flamengo, neste mesmo Maracanã.“Nós sabíamos como é difícil jogar contra o Fluminense aqui no Maracanã. É o atual campeão estadual deles. Nosso primeiro tempo foi melhor que o segundo, claro. Mas é valorizar um ponto fora de casa”.
O camisa 25 negou, no entanto, que o Peixe tenha que comemorar o ponto somado, já que jogou pior do que o rival.
“Comemorar não, isso é com a vitória. Viemos aqui em busca de três pontos, infelizmente não conseguimos. Mas da para valorizar, sim”, disse o meia, ao Premiere.
O Santos volta a campo na próxima quarta-feira (13), para encarar o Universidad Católica, em jogo válido pela 2ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.
Já pelo torneio nacional, o próximo compromisso será diante do Coritiba, no domingo (17), às 11 horas da manhã, também na Vila Belmiro.
Crédito: Zanoceloteveboaatuação,eaprovoupontoconquistadopeloSantosnoRio(Divulgação/Santos

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