Zanocelo valoriza ponto conquistado fora de casa pelo Santos

O Santos fez sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, neste sábado, em jogo realizado no Maracanã. A equipe mandante teve as melhores chances do jogo, mas o Peixe conseguiu se segurar e manteve o 0 a 0 no placar.O meia Vinicius Zanocelo, que foi titular no duelo, valorizou o ponto conquistado. O jogador destacou que o Tricolor é o atual campeão carioca, após ter batido o Flamengo, neste mesmo Maracanã.“Nós sabíamos como é difícil jogar contra o Fluminense aqui no Maracanã. É o atual campeão estadual deles. Nosso primeiro tempo foi melhor que o segundo, claro. Mas é valorizar um ponto fora de casa”.