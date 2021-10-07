Zanocelo espera aproveitar a oportunidade dada por Carille no Santos

Crédito: Vinícius Zanocelo vai ser titular no clássico contra o São Paulo (Divulgação/Santos

O Santos terá uma grande novidade para o clássico contra o São Paulo, nesta quinta (7), às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O técnico Carille confirmou a presença do volante Vinícius Zanocelo como titular após um longo tempo.- Fico feliz e espero agarrar essa oportunidade. Não dá pra dizer que fui pego de surpresa, pois todos do grupo trabalham bastante para estar pronto quando o professor precisar. Agora espero ajudar meus companheiros o máximo possível para a gente conseguir essa vitória - afirmou Zanocelo.

Na última atividade antes do duelo com o São Paulo, Fábio Carille esboçou o Santos com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner; Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.Atualmente com 24 pontos e na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, o Peixe precisa do triunfo no Morumbi para encostar no São Paulo. O rival tem 28 e está em 13ª, mas com um jogo a mais em relação do Alvinegro Praiano.