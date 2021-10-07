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futebol

Zanocelo espera aproveitar a oportunidade dada por Carille no Santos

Volante será uma das novidades do Peixe no clássico contra o São Paulo nesta quinta...
LanceNet

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Publicado em 

07 out 2021 às 09:20

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 09:20

Crédito: Vinícius Zanocelo vai ser titular no clássico contra o São Paulo (Divulgação/Santos
O Santos terá uma grande novidade para o clássico contra o São Paulo, nesta quinta (7), às 18h30, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021. O técnico Carille confirmou a presença do volante Vinícius Zanocelo como titular após um longo tempo.- Fico feliz e espero agarrar essa oportunidade. Não dá pra dizer que fui pego de surpresa, pois todos do grupo trabalham bastante para estar pronto quando o professor precisar. Agora espero ajudar meus companheiros o máximo possível para a gente conseguir essa vitória - afirmou Zanocelo.
Na última atividade antes do duelo com o São Paulo, Fábio Carille esboçou o Santos com: João Paulo; Vinícius Balieiro, Emiliano Velázquez e Wagner; Marcos Guilherme, Camacho, Vinícius Zanocelo, Carlos Sánchez e Felipe Jonatan; Marinho e Léo Baptistão.Atualmente com 24 pontos e na 16ª posição do Campeonato Brasileiro, o Peixe precisa do triunfo no Morumbi para encostar no São Paulo. O rival tem 28 e está em 13ª, mas com um jogo a mais em relação do Alvinegro Praiano.
- No atual momento do campeonato, nós temos que encarar todos os jogos como cruciais. E não será diferente contra o São Paulo. Todas as partidas serão ‘finais’ para nós. Não estamos satisfeitos com essa situação e estamos trabalhando demais para reverter isso o mais rápido possível - concluiu Zanocelo.

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