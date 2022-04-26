Zanocelo deixa futuro no Santos nas mãos dos empresários

Destaque do Santos na vitória sobre o América-MG, o volante Vinicius Zanocelo falou sobre seu futuro no Santos em entrevista ao Seleção SporTV. Ele afirmou ser grato ao clube e colocou a decisão nas mãos dos seus agentes. O jogador está emprestado pela Ferroviária até maio de 2023, mas o Peixe tem opção de compra de 2 milhões de euros.- Sou muito grato pelo Santos. Foi o clube que me colocou no cenário nacional. (Ficar) Não depende só de mim. Depende do clube também. Meu pensamento é ajudar o Santos. Se for para ficar, que seja para ajudar o Santos. Se for para sair, que seja para ajudar ao Santos. Eles que me colocaram no cenário nacional, e estou muito feliz de vestir essa camisa - ressaltou o volante, que fica distante das negociações.
- Se (o Santos) ofereceu, foi para meus agentes. Eles me blindam ao máximo para eu pensar no futebol, pensar dentro de campo e ajudar o Santos - afirmou.Contratado no meio do ano passado, Zanocelo já tem 44 jogos e 4 gols com a camisa do Santos.