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futebol

Zanocelo aparece no BID e fica à disposição para o jogo contra o Cianorte

Volante ficará à disposição do técnico Fernando Diniz para a partida desta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

07 jun 2021 às 15:31

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 15:31

Crédito: Vinícius Zanocelo foi anunciado pelo Santos na última sexta-feira (Divulgação/Santos
O meio-campista Vinicius Zanocelo, apareceu no BID (Boletim Informativo Diário) nesta segunda-feira e está à disposição do técnico Fernando Diniz para o confronto contra o Cianorte, nesta terça-feira, às 16h30, pelo jogo da volta da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. A primeira partida foi vencida pelo Peixe por 2 a 0, no Paraná.O jogador foi anunciado pelo Santos nesta sexta-feira e vem por empréstimo junto à Ferroviária de Araraquara até 31 de maio de 2023, com opção de compra e passe fixado. Zanocelo acumula passagens pela seleção brasileira Sub-20.
Na coletiva após a vitória contra o Ceará, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz não deu pistas do time que entrará em campo na partida desta terça-feira.- Ainda não sabemos qual vai ser a estratégia para o jogo contra o Cianorte. Na segunda-feira vamos definir essas questões. Vamos levar uma equipe competitiva, e o Cianorte vai ter todo respeito, igual tiveram no Paraná - disse o treinador.
De certo mesmo, o Alvinegro Praiano não contará com o lateral-esquerdo Moraes e o zagueiro Danilo Boza. Ambos atuaram pelo Mirassol antes da transferência para o clube santista.

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