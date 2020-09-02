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Zagueiros vindos da base têm missão de manter solidez defensiva do Vasco

Miranda e Ulisses, dois jogadores revelados em São Januário, devem ser os titulares contra Santos, na Vila Belmiro com o desafio de dar continuidade à boa fase da defesa...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

02 set 2020 às 08:00
Crédito: Miranda e Ulisses devem formar a dupla de zaga (Rafael Ribeiro/Vasco; Fernando Roberto / Agência Futpress
Problemas de última hora fizeram com que o Vasco perdesse a dupla de zaga titular para a partida contra o Santos, nesta quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. Ricardo Graça testou positivo para Covid-19 e Leandro Castan foi poupado por desgaste por recomendação da fisiologia. Com isso, Ramon deve optar pelos zagueiros Miranda e Ulisses, dois nomes formados na base de São Januário, ambos com 20 anos. A dupla entra em campo com o desafio de manter a boa fase do setor.Miranda treina com o elenco profissional do Vasco desde 2018, mas nos últimos dois anos continuou participando de jogos da base. Em 2020, ele começou a ter mais chances, em especial com Abel Braga, no início do ano, que optava por times alternativos. Na atual temporada, já participou de cinco jogos, em um total de 280 minutos.
Ele deve formar a dupla de zaga com Ulisses, outro jogador vindo da base e da mesma geração. Com menos chances que o companheiro, ele fez a estreia pelo time principal no Brasileirão de 2019 e dois jogos pelo Carioca desse ano.
Em busca de espaço, os dois apostam no entrosamento desde os tempos das categorias inferiores para ir bem contra o Peixe, na Vila Belmiro.
– A gente sabe que os titulares são Ricardo e Castan, tem o Werley também, o próprio Breno e o Marcelo Alves. Mas jogar com Ulisses é muito bom, me sinto tranquilo. É uma dupla que já vem junta há muito tempo. Quando subi para os juniores, a gente começou a fazer dupla de zaga. Nos conhecemos muito bem e sabemos onde o outro é bom. Conversamos bastante durante o jogo e com os nossos laterais. Jogar com o Ulisses é muito bom – disse Miranda, em entrevista à Vasco TV, na véspera do duelo.
Outro nome à disposição de Ramon é a do zagueiro Marcelo Alves. Aos 22 anos, ele está no Vasco emprestado pelo Madureira para a disputa do Brasileirão e também foi relacionado para a partida válida pela sétima rodada.

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