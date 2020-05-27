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futebol

Zagueiro Luan faz doação de sangue no Allianz Parque durante pandemia

Jogador e sua esposa estiveram no estádio para participar da “Campanha Sangue Verde e Amarelo”, que acontece até esta quinta-feira, com as doações em horários agendados
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LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2020 às 18:53

Publicado em 27 de Maio de 2020 às 18:53

Crédito: Zagueiro ajudou na campanha de doação de sangue promovida pelo Palmeiras no Allianz Parque (Divulgação
O Palmeiras tem promovido, no Allianz Parque, até esta quinta-feira, uma campanha de doação de sangue, para ajudar em meio à pandemia do coronavírus, visando hemocentros que sofreram queda significativa nos estoques. E quem esteve no local na terça-feira, primeiro dia do programa, foi o zagueiro Luan, acompanhado de sua esposa.
- Isso mostra a grandeza do clube e a torcida que tem. Esperamos que todas essas pessoas incentivem ainda mais pessoas a doarem e todos possam vir aqui para ajudar a salvar vidas - afirmou o jogador à TV Globo, ao saber que, ao menos, mil doações estão previstas na campanha.E MAIS:Luan Santana e aplicativo para ir ao banheiro: o drive-in no AllianzLuiz Adriano diz que Fla pode ser batido e vê diferença para EuropaAuxiliar conversa com Scarpa e vê mais espaço como ponta no timeAuxiliar cita Vinicius Junior para fazer elogio a Rony e LuxemburgoPalmeiras diz a torcedores: 'Futebol vai voltar, mas sem pressão'A ação tem horário agendo e garantia de segurança. A estrutura montada para a campanha permitirá atender cerca de 300 pessoas por dia, das 8h30 às 13h30, para beneficiar quatro hemocentros da capital paulista. O processo de cadastro e análise dos doadores será feito no aplicativo "Sangue Verde e Amarelo”, nome da campanha, disponível na Apple Store e no Google Play.
No aplicativo, o doador escolhe data e horário para realizar a doação, para evitar aglomerações. Está apto a doar quem possui entre 16 e 69 anos, estão acima dos 50 kg, com boas condições de saúde, alimentados e descansados. Será necessário apresentar documento oficial com foto no dia da coleta.
A iniciativa é da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular (ABHH) com apoio do Palmeiras, Allianz Parque, Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Associação Paulista de Medicina (APM), Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (ABRALE), Associação Brasileira de Talassemia (ABRASTA) e MTM Tecnologia. E MAIS:

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