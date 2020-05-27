Zagueiro Luan faz doação de sangue no Allianz Parque durante pandemia

O Palmeiras tem promovido, no Allianz Parque, até esta quinta-feira, uma campanha de doação de sangue, para ajudar em meio à pandemia do coronavírus, visando hemocentros que sofreram queda significativa nos estoques. E quem esteve no local na terça-feira, primeiro dia do programa, foi o zagueiro Luan, acompanhado de sua esposa.

- Isso mostra a grandeza do clube e a torcida que tem. Esperamos que todas essas pessoas incentivem ainda mais pessoas a doarem e todos possam vir aqui para ajudar a salvar vidas - afirmou o jogador à TV Globo, ao saber que, ao menos, mil doações estão previstas na campanha.E MAIS:Luan Santana e aplicativo para ir ao banheiro: o drive-in no AllianzLuiz Adriano diz que Fla pode ser batido e vê diferença para EuropaAuxiliar conversa com Scarpa e vê mais espaço como ponta no timeAuxiliar cita Vinicius Junior para fazer elogio a Rony e LuxemburgoPalmeiras diz a torcedores: 'Futebol vai voltar, mas sem pressão'A ação tem horário agendo e garantia de segurança. A estrutura montada para a campanha permitirá atender cerca de 300 pessoas por dia, das 8h30 às 13h30, para beneficiar quatro hemocentros da capital paulista. O processo de cadastro e análise dos doadores será feito no aplicativo "Sangue Verde e Amarelo”, nome da campanha, disponível na Apple Store e no Google Play.